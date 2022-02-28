Кількість заражених COVID-19 в світі неухильно зростає, майже 36 млн

Worldometer повідомляє, що на ранок вівторка, 6 жовтня, загальна кількість хворих на COVID-19 у світі складає 35 701 674 особи. При цьому 26 870 533 особи одужали, 1 045 953 пацієнти померли.
Загалом коронавірусну інфекцію зафіксували у 213 країнах і територіях.
Найбільша кількість хворих на COVID-19 - в США (7 679 644), кількість померлих - 215 032, одужали - 4 895 078 осіб.
На другому місці Індія - 6 685 082 інфікованих (103 600 осіб померли та 5 662 490 одужали). На третьому місці Бразилія з 4 940 499 хворими (146 773 смерті від COVID-19 і 4 295 302 одужали).
Загалом коронавірусну інфекцію зафіксували у 213 країнах і територіях.
Найбільша кількість хворих на COVID-19 - в США (7 679 644), кількість померлих - 215 032, одужали - 4 895 078 осіб.
На другому місці Індія - 6 685 082 інфікованих (103 600 осіб померли та 5 662 490 одужали). На третьому місці Бразилія з 4 940 499 хворими (146 773 смерті від COVID-19 і 4 295 302 одужали).
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