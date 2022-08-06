Число заболевших коронавирусом в Украине резко выросло

За офіційними даними за 15 травня 2020 на Україні підтвердився діагноз COVID-19 ще у 528 осіб. Це на 45 осіб більше, ніж за попередню добу. Загальна кількість хворих до значення 17858 чоловік. Даний стрибок назвали досить високим, у порівнянні з тенденцією останніх днів.
Однак є і хороші новини - зафіксовано рекордно високу кількість видужали - 433.
Всього за період пандемії на даний момент померло 497 осіб (21 чоловік за останню добу)
Зараз коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 700 випадків;
Волинська область - 599 випадків;
Дніпропетровська область - 806 випадків;
Донецька область - 121 випадок;
Житомирська область - 540 випадків;
Закарпатська область - 858 випадків;
Запорізька область - 365 випадків;
Івано-Франківська область - 1200 випадків;
Кіровоградська область - 441 випадок;
Київ - 2221 випадок;
Київська область - 1143 випадки;
Львівська область - 969 випадків;
Луганська область - 42 випадки;
Миколаївська область - 236 випадків;
Одеська область - 734 випадки;
Полтавська область - 263 випадки;
Рівненська область - 1104 випадки;
Сумська область - 161 випадок;
Тернопільська область - 1065 випадків;
Харківська область - 773 випадки;
Херсонська область - 167 випадків;
Хмельницька область - 235 випадків;
Чернівецька область - 2647 випадків;
Черкаська область - 363 випадки;
Чернігівська область - 105 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 травня 2020 на Центр надійшло 1196 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 45038 повідомлень про підозру на COVID-19.
Таким чином, кількість хворих коронавірусів зростає кілька днів поспіль. Днем раніше повідомлялося про 483 хворих, а до того - 422, ще раніше - 402, а 12 травня - 375.
Однак є і хороші новини - зафіксовано рекордно високу кількість видужали - 433.
Всього за період пандемії на даний момент померло 497 осіб (21 чоловік за останню добу)
Зараз коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 700 випадків;
Волинська область - 599 випадків;
Дніпропетровська область - 806 випадків;
Донецька область - 121 випадок;
Житомирська область - 540 випадків;
Закарпатська область - 858 випадків;
Запорізька область - 365 випадків;
Івано-Франківська область - 1200 випадків;
Кіровоградська область - 441 випадок;
Київ - 2221 випадок;
Київська область - 1143 випадки;
Львівська область - 969 випадків;
Луганська область - 42 випадки;
Миколаївська область - 236 випадків;
Одеська область - 734 випадки;
Полтавська область - 263 випадки;
Рівненська область - 1104 випадки;
Сумська область - 161 випадок;
Тернопільська область - 1065 випадків;
Харківська область - 773 випадки;
Херсонська область - 167 випадків;
Хмельницька область - 235 випадків;
Чернівецька область - 2647 випадків;
Черкаська область - 363 випадки;
Чернігівська область - 105 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 травня 2020 на Центр надійшло 1196 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 45038 повідомлень про підозру на COVID-19.
Таким чином, кількість хворих коронавірусів зростає кілька днів поспіль. Днем раніше повідомлялося про 483 хворих, а до того - 422, ще раніше - 402, а 12 травня - 375.
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