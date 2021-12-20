Число нових інфікованих COVID-19 в минулу добу знизилася

09:12 14 липень Київ, Україна

Коронавирусной хворобою захворіло понад 13,2 млн осіб. Найбільше хворих COVID-19 виявили в США, Бразилії, Індії, Росії та Перу.

За минулу добу коронавирусной хворобою COVID-19 захворіли 195 878 осіб, що майже на 2300 випадків менше, ніж було вдень раніше. Про це йдеться в зведених даних на Worldometers.

За добу також виявлено 3371 летальний результат, одужали 113 919 осіб.

З початку пандемії коронавірусів в світі заразилися 13 229 695 чоловік: 574 981 пацієнт помер, а 7 691 451 інфікованих змогли здолати недугу.

Динаміка епідемії в країнах з найбільшою кількістю хворих COVID-19

США - 3 479 483 хворих (+65 488 за добу), 138 247 померлих (+465), 1 549 469 видужали (+32 385); Бразилія - 1 887 959 (+21 783), 72 921 (+770), 1 213 512 (дані не вказані); Індія - 907 645 (+28 179), 23 727 (+540), 572 112 (+17 683); Росія - 733 699 (+6537), 11 439 (+104), 504 021 (+2960); Перу - 330 123 (+3797), 12 054 (+184), 221 008 (+3897).

Більше 300 000 заражень зафіксовано в Чилі та Іспанії. У Мексиці - 299 750, у Великій Британії - 290 133. Більше 200 000 - в ПАР, Італії, Ірані, Пакистані, Саудівській Аравії, Туреччини і Німеччини.

2 липня під Всесвітньої організації охорони здоров'я повідомляли, що 17 вакцин проти коронавируса вже відчувають на людях.