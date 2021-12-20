Чотири дні поспіль в Україні зростає захворюваність COVID-19

Очевидно, що про ослаблення коронавирусной епідемії в Україні говорити рано. З кожним днем все більше число українців хворіє цією інфекційною хворобою. Ось уже четвертий день поспіль хвороба ставить свої рекорди. За інформацією Міністерства охорони здоров'я на сьогоднішній ранок, за минулу добу в країні знову рекорд - підтверджено 1489 нових випадків інфікування.

Днем раніше було Виявлено тисячі чотиреста п'ятьдесят-три випадки COVID-19.

Всього в Україні вже 79 750 випадків захворювання, з них 43 655 (+600) одужали, 1879 (+27) - померли.

Статистика коронавируса по регіонах: Вінницька область - 2955 (+23) Волинська область - 4226 (+64) Дніпропетровська область - 1525 (+17) Донецька область - 965 (+20) Житомирська область - 2101 (+37) Закарпатська область - 5697 (+82) Запорізька область - 919 (+24) Івано-Франківська область - 5552 (+126) Кіровоградська область - 718 (+4) Київ - 9378 (+200) Київська область - 4128 (+70) Львівська область - 10726 (+154) Луганська область - 152 (+6) Миколаївська область - 696 (+14) Одеська область - 4069 (+165) Полтавська область - 491 (+2) Рівненська область - 6747 (+109) Сумська область - 653 (+17) Тернопільська область - 3257 (+45) Харківська область - 4661 (+134) Херсонська область - 259 (+2) Хмельницька область - 1323 (+37) Чернівецька область - 6565 (+88) Черкаська область - 996 (+21) Чернігівська область - 991 (+26)

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в Україні почастішали складні випадки захворювання коронавірусів.