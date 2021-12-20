Чотири дні поспіль в Україні зростає захворюваність COVID-19

Очевидно, що про ослаблення коронавирусной епідемії в Україні говорити рано. З кожним днем все більше число українців хворіє цією інфекційною хворобою. Ось уже четвертий день поспіль хвороба ставить свої рекорди. За інформацією Міністерства охорони здоров'я на сьогоднішній ранок, за минулу добу в країні знову рекорд - підтверджено 1489 нових випадків інфікування.
Всього в Україні вже 79 750 випадків захворювання, з них 43 655 (+600) одужали, 1879 (+27) - померли.
Статистика коронавируса по регіонах:
Вінницька область - 2955 (+23)
Волинська область - 4226 (+64)
Дніпропетровська область - 1525 (+17)
Донецька область - 965 (+20)
Житомирська область - 2101 (+37)
Закарпатська область - 5697 (+82)
Запорізька область - 919 (+24)
Івано-Франківська область - 5552 (+126)
Кіровоградська область - 718 (+4)
Київ - 9378 (+200)
Київська область - 4128 (+70)
Львівська область - 10726 (+154)
Луганська область - 152 (+6)
Миколаївська область - 696 (+14)
Одеська область - 4069 (+165)
Полтавська область - 491 (+2)
Рівненська область - 6747 (+109)
Сумська область - 653 (+17)
Тернопільська область - 3257 (+45)
Харківська область - 4661 (+134)
Херсонська область - 259 (+2)
Хмельницька область - 1323 (+37)
Чернівецька область - 6565 (+88)
Черкаська область - 996 (+21)
Чернігівська область - 991 (+26)
Раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в Україні почастішали складні випадки захворювання коронавірусів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі