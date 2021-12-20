Чотири дні поспіль в Україні зростає захворюваність COVID-19

10:00 08 серпень Київ, Україна

Очевидно, що про ослаблення коронавирусной епідемії в Україні говорити рано. З кожним днем все більше число українців хворіє цією інфекційною хворобою. Ось уже четвертий день поспіль хвороба ставить свої рекорди. За інформацією Міністерства охорони здоров'я на сьогоднішній ранок, за минулу добу в країні знову рекорд - підтверджено 1489 нових випадків інфікування.

Днем раніше було Виявлено тисячі чотиреста п'ятьдесят-три випадки COVID-19.

Всього в Україні вже 79 750 випадків захворювання, з них 43 655 (+600) одужали, 1879 (+27) - померли.

Статистика коронавируса по регіонах:

Вінницька область - 2955 (+23)

Волинська область - 4226 (+64)

Дніпропетровська область - 1525 (+17)

Донецька область - 965 (+20)

Житомирська область - 2101 (+37)

Закарпатська область - 5697 (+82)

Запорізька область - 919 (+24)

Івано-Франківська область - 5552 (+126)

Кіровоградська область - 718 (+4)

Київ - 9378 (+200)

Київська область - 4128 (+70)

Львівська область - 10726 (+154)

Луганська область - 152 (+6)

Миколаївська область - 696 (+14)

Одеська область - 4069 (+165)

Полтавська область - 491 (+2)

Рівненська область - 6747 (+109)

Сумська область - 653 (+17)

Тернопільська область - 3257 (+45)

Харківська область - 4661 (+134)

Херсонська область - 259 (+2)

Хмельницька область - 1323 (+37)

Чернівецька область - 6565 (+88)

Черкаська область - 996 (+21)

Чернігівська область - 991 (+26)

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в Україні почастішали складні випадки захворювання коронавірусів.