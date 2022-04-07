Четверта хвиля COVID-19 стане останньою для України, - МОЗ

18:19 08 липня Київ, Україна

Головний санітарний лікар Ігор Кузін впевнений, що восени в Україні очікується четверта хвиля коронавірусу, але завдяки вакцинації пережити її буде значно простіше, ніж перші три.





На думку Кузіна, МОЗ зможе реалізувати план щодо введення 10 млн доз вакцин від



«Ці 10 млн - це цифра, яка допоможе нам в легшій формі перенести останню, четверту хвилю коронавірусної хвороби. Я впевнений, що це повинна бути саме остання хвиля».



Головний санлікар додав, що восени в Україні може статися спалах COVID-19, але в МОЗ не очікують, що він буде катастрофічним: Про це він заявив в ефірі Українського радіо.На думку Кузіна, МОЗ зможе реалізувати план щодо введення 10 млн доз вакцин від COVID-19 в Україні до кінця літа і «докладає максимум зусиль» для цього. Зараз в Україні першу дозу вакцини отримали 2 178 590 осіб, дві дози - 1 018 258 осіб.Головний санлікар додав, що восени в Україні може статися спалах COVID-19, але в МОЗ не очікують, що він буде катастрофічним:

«Це буде четверта хвиля, і вона повинна бути нижче, ніж попередні, через те, що ми зможемо досягти адекватних рівнів імунізації населення, і ми вже точно знаємо, що у нас є частина населення, яка вже перехворіла».

Раніше в Київській школі економіки прогнозували, що Україні загрожує новий спалах коронавірусу. Головною зовнішньою загрозою для України є зростання захворюваності на COVID-19 в країнах Європи і сезон відпусток.