Четверта хвиля COVID-19 стане останньою для України, - МОЗ

Головний санітарний лікар Ігор Кузін впевнений, що восени в Україні очікується четверта хвиля коронавірусу, але завдяки вакцинації пережити її буде значно простіше, ніж перші три.
Про це він заявив в ефірі Українського радіо.
На думку Кузіна, МОЗ зможе реалізувати план щодо введення 10 млн доз вакцин від COVID-19 в Україні до кінця літа і «докладає максимум зусиль» для цього. Зараз в Україні першу дозу вакцини отримали 2 178 590 осіб, дві дози - 1 018 258 осіб.
«Ці 10 млн - це цифра, яка допоможе нам в легшій формі перенести останню, четверту хвилю коронавірусної хвороби. Я впевнений, що це повинна бути саме остання хвиля».
Головний санлікар додав, що восени в Україні може статися спалах COVID-19, але в МОЗ не очікують, що він буде катастрофічним:
На думку Кузіна, МОЗ зможе реалізувати план щодо введення 10 млн доз вакцин від COVID-19 в Україні до кінця літа і «докладає максимум зусиль» для цього. Зараз в Україні першу дозу вакцини отримали 2 178 590 осіб, дві дози - 1 018 258 осіб.
«Ці 10 млн - це цифра, яка допоможе нам в легшій формі перенести останню, четверту хвилю коронавірусної хвороби. Я впевнений, що це повинна бути саме остання хвиля».
Головний санлікар додав, що восени в Україні може статися спалах COVID-19, але в МОЗ не очікують, що він буде катастрофічним:
Раніше в Київській школі економіки прогнозували, що Україні загрожує новий спалах коронавірусу. Головною зовнішньою загрозою для України є зростання захворюваності на COVID-19 в країнах Європи і сезон відпусток.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі