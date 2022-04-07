Четверта хвиля COVID-19 стане останньою для України, - МОЗ

18:19 08 липня Київ, Україна

Головний санітарний лікар Ігор Кузін впевнений, що восени в Україні очікується четверта хвиля коронавірусу, але завдяки вакцинації пережити її буде значно простіше, ніж перші три.
 
Про це він заявив в ефірі Українського радіо.

На думку Кузіна, МОЗ зможе реалізувати план щодо введення 10 млн доз вакцин від COVID-19 в Україні до кінця літа і «докладає максимум зусиль» для цього. Зараз в Україні першу дозу вакцини отримали 2 178 590 осіб, дві дози - 1 018 258 осіб.

«Ці 10 млн - це цифра, яка допоможе нам в легшій формі перенести останню, четверту хвилю коронавірусної хвороби. Я впевнений, що це повинна бути саме остання хвиля».

Головний санлікар додав, що восени в Україні може статися спалах COVID-19, але в МОЗ не очікують, що він буде катастрофічним:
«Це буде четверта хвиля, і вона повинна бути нижче, ніж попередні, через те, що ми зможемо досягти адекватних рівнів імунізації населення, і ми вже точно знаємо, що у нас є частина населення, яка вже перехворіла».
Раніше в Київській школі економіки прогнозували, що Україні загрожує новий спалах коронавірусу. Головною зовнішньою загрозою для України є зростання захворюваності на COVID-19 в країнах Європи і сезон відпусток.