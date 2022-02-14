Четверта компанія з США оголосила про фінальний етап тестування вакцини від Covid-19

19:57 23 вересень Київ, Україна

Тестування вакцини від коронавірусної інфекції, розробленої компанією Johnson & Johnson, проведуть відразу у декількох країнах.

60 тисяч добровольців на трьох континентах, у 215 установах в США і за кордоном випробують вакцину. Результати тестування очікують вже на початку наступного року. У разі позитивного результату вже навесні вакцину обіцяють виготовляти масово.