Четверта компанія з США оголосила про фінальний етап тестування вакцини від Covid-19

Тестування вакцини від коронавірусної інфекції, розробленої компанією Johnson & Johnson, проведуть відразу у декількох країнах.
60 тисяч добровольців на трьох континентах, у 215 установах в США і за кордоном випробують вакцину. Результати тестування очікують вже на початку наступного року. У разі позитивного результату вже навесні вакцину обіцяють виготовляти масово.
Це четверта експериментальна вакцина, яка увійшла в фінальну стадію тестування в США. "Одноразова" означає, що її щеплення не потрібно буде оновлювати щорічно, як це, наприклад, роблять з вакциною від грипу.
Тестуванням вакцини займається консорціум CARE (Corona Accelerated R & D in Europe), "найбільша в Європі науково-дослідна база, спрямована на виявлення та розробку життєво необхідних терапевтичних опцій для лікування Covid-19". Розробила вакцину Janssen Pharmaceutical Companies, дочірня компанія Johnson & Johnson.
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