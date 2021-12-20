Черкаська область посилює карантинні обмеження

Черкащина вирішила діяти на випередження, щоб регіон не перейшов в "червону зону", місцева влада посилює карантинні заходи з 22 березня.
Про це глава Черкаської ОДА Олександр Скічко написав на своїй сторінці в Facebook.
- У громадських закладах і транспорті буде посилено контроль за використанням засобів індивідуального захисту.
- ОДА просить міста збільшити кількість громадського транспорту, який виходить на найбільш популярні маршрути, щоб його розвантажити.
- Збільшується кількість ліжкомісць по області і по Черкасах.
- Культмасові розважальні та інші заходи - під тимчасовою забороною.
- Ресторани, кафе, бари, нічні заклади працюватимуть тільки до 23:00.
Крім того, за його словами, в Черкасах буде розширено кількість ліжок у лікарнях для пацієнтів з коронавірусом.
Зараз область знаходиться в "помаранчевій" зоні коронавірусних обмежень.
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