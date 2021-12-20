Черкаська область посилює карантинні обмеження

16:36 22 березень Київ, Україна

Черкащина вирішила діяти на випередження, щоб регіон не перейшов в "червону зону", місцева влада посилює карантинні заходи з 22 березня.

Про це глава Черкаської ОДА Олександр Скічко написав на своїй сторінці в Facebook.

"Доручив впровадити всі можливі превентивні заходи і діяти на випередження, поки ще є така можливість. Бо, якщо опинимося в "червоній зоні", як сьогодні Київ і Одеська область - нам вже доведеться йти на інші умови", - говорить Скічко.

У громадських закладах і транспорті буде посилено контроль за використанням засобів індивідуального захисту.

ОДА просить міста збільшити кількість громадського транспорту, який виходить на найбільш популярні маршрути, щоб його розвантажити.

Збільшується кількість ліжкомісць по області і по Черкасах.

Культмасові розважальні та інші заходи - під тимчасовою забороною.

Ресторани, кафе, бари, нічні заклади працюватимуть тільки до 23:00.

Крім того, за його словами, в Черкасах буде розширено кількість ліжок у лікарнях для пацієнтів з коронавірусом.

"До 25 березня стежимо за дотриманням карантинних обмежень. Якщо будуть масові порушення, то доведеться йти на більш суворі заходи", - говорить глава ОДА.

Зараз область знаходиться в "помаранчевій" зоні коронавірусних обмежень.