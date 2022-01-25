За кілька тижнів в Україні може бути до 60 тисяч хворих на коронавірус за добу – Ляшко

Глава МОЗ Віктор Ляшко прогнозує, що за кілька тижнів в Україні можуть фіксувати вже від 40 000-60 000 COVID-хворих на добу.
За словами Ляшка, в середньому щоденна кількість хворих буде вдвічі більшою, ніж це було за попередньої хвилі восени. У той же час, враховуючи легший перебіг штаму "Омікрон", буде менше госпіталізацій і значно нижча смертність, ніж під час попередніх хвиль пандемії.
Ляшко зазначив, що такі прогнози можна робити, спостерігаючи за останньою хвилею коронавірусу в європейських країнах.. Тобто якщо кількість випадків захворювання збільшиться порівняно з осінньою хвилею вдвічі, то госпіталізація збільшиться лише на 5%.
Найменше, за словами Ляшка, страждатимуть вакциновані громадяни: їх буде менше серед госпіталізованих і тих, хто потребує реанімації.
За словами Ляшка, в середньому щоденна кількість хворих буде вдвічі більшою, ніж це було за попередньої хвилі восени. У той же час, враховуючи легший перебіг штаму "Омікрон", буде менше госпіталізацій і значно нижча смертність, ніж під час попередніх хвиль пандемії.
Ляшко зазначив, що такі прогнози можна робити, спостерігаючи за останньою хвилею коронавірусу в європейських країнах.. Тобто якщо кількість випадків захворювання збільшиться порівняно з осінньою хвилею вдвічі, то госпіталізація збільшиться лише на 5%.
Найменше, за словами Ляшка, страждатимуть вакциновані громадяни: їх буде менше серед госпіталізованих і тих, хто потребує реанімації.
Ляшко також нагадав, що окрім коронавірусу нині циркулюють й інші респіраторні захворювання та грип, і громадяни мають берегтися, застосовувати індивідуальний захист та вести здоровий спосіб життя.
Як відомо, кількість хворих на коронавірус в Україні зростає третій тиждень поспіль. Минулої доби зафіксували понад 19 тисяч нових випадків COVID-19, з яких лише на Львівщині понад 2 тисячі. До лікарень із ускладненнями потрапили майже 6 тисяч людей. Але їхня кількість не зростатиме так швидко, заспокоюють у МОЗ. Адже штам "Омікрон" має більш легку течію.
Як відомо, кількість хворих на коронавірус в Україні зростає третій тиждень поспіль. Минулої доби зафіксували понад 19 тисяч нових випадків COVID-19, з яких лише на Львівщині понад 2 тисячі. До лікарень із ускладненнями потрапили майже 6 тисяч людей. Але їхня кількість не зростатиме так швидко, заспокоюють у МОЗ. Адже штам "Омікрон" має більш легку течію.
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