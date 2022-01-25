За кілька тижнів в Україні може бути до 60 тисяч хворих на коронавірус за добу – Ляшко

13:28 25 січень Київ, Україна

Глава МОЗ Віктор Ляшко прогнозує, що за кілька тижнів в Україні можуть фіксувати вже від 40 000-60 000 COVID-хворих на добу.



За словами Ляшка, в середньому щоденна кількість хворих буде вдвічі більшою, ніж це було за попередньої хвилі восени. У той же час, враховуючи легший перебіг штаму "Омікрон", буде менше госпіталізацій і значно нижча смертність, ніж під час попередніх хвиль пандемії.



Ляшко зазначив, що такі прогнози можна робити, спостерігаючи за останньою хвилею коронавірусу в європейських країнах.. Тобто якщо кількість випадків захворювання збільшиться порівняно з осінньою хвилею вдвічі, то госпіталізація збільшиться лише на 5%.



Найменше, за словами Ляшка, страждатимуть вакциновані громадяни: їх буде менше серед госпіталізованих і тих, хто потребує реанімації.

“Згідно зі статистикою, вакцинація працює і проти “Омікрону”, незважаючи на те, що говорили інакше. Тому й запущено бустерну дозу (третє COVID-щеплення. – Ред.). Адже після 6 місяців є незначне зниження імунітету після базового курсу щеплення», – каже голова МОЗ.