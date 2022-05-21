Чим коронавірус відрізняється від грипу: реабілітація складніша, смертність вища

14:11 18 грудня Київ, Україна

Порівняльна характеристика даних, отриманих в результаті досліджень одного з університетів Франції, довела, що пацієнти, інфіковані коронавірусом, вмирають в три рази частіше, ніж пацієнти з грипом.



Про це йдеться в повідомленні за результатами дослідження, проведеного у Франції під керівництвом професора Лайонела Пірот з Центру клінічних досліджень при клініці Університету Діжона, опублікованими в журналі The Lancet Respiratory Medicine в четвер, 17 грудня.