Чим коронавірус відрізняється від грипу: реабілітація складніша, смертність вища

Порівняльна характеристика даних, отриманих в результаті досліджень одного з університетів Франції, довела, що пацієнти, інфіковані коронавірусом, вмирають в три рази частіше, ніж пацієнти з грипом.
Про це йдеться в повідомленні за результатами дослідження, проведеного у Франції під керівництвом професора Лайонела Пірот з Центру клінічних досліджень при клініці Університету Діжона, опублікованими в журналі The Lancet Respiratory Medicine в четвер, 17 грудня.
Дослідники порівняли національні дані Франції по 89,5 тис. пацієнтах, госпіталізованих з COVID-19 в березні і квітні цього року, з 45,8 тисячі пацієнтами, госпіталізованими з сезонним грипом в період з грудня 2018 р. до кінця лютого 2019 р.
Близько 16,9% госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 померли за час дослідження. У той самий час показник летальності серед тих, хто був госпіталізований з грипом, становить 5,8%.
Дослідники встановили, що більше пацієнтів з COVID-19 вимагали інтенсивної терапії - 16,3% проти 10,8% з грипом. При цьому середня тривалість перебування у відділенні інтенсивної терапії у пацієнтів з COVID-19 була вдвічі довшою - 15 днів в порівнянні з вісьмома днями серед тих, хто хворів на грип. Співавторка дослідження, професорка Університету Діжона Катрін Кантана називає такі дані "особливо кричущими" з огляду на те, що хвиля грипу 2018/2019 років у Франції була найбільш смертоносною за п'ять років.
Також дослідження показало, що набагато більше дітей у віці до 18 років були госпіталізовані з COVID-19, ніж з грипом: 1,4% серед інфікованих коронавірусом і 19,5% - серед пацієнтів з грипом.
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