Центр громадського здоров'я: статистика по коронавірус в Україні покращилася

За повідомленням Центру громадського здоров'я за минулу добу в Україні виявлено 393 нових випадки захворювання коронавирусной хворобою. 17 осіб з числа раніше хворих померли, 377 одужали.
Всього в Україні до цього чаcу 23 204 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 696 летальних, 9311 пацієнтів одужали. Загалом захворіли 1700 дітей і 4475 медиків.
Днем раніше повідомлялося про 429 нові випадки інфікування COVID-19 за попередні добу, 28 травня - про 477 нових хворих, 27 травня - про 321 інфікованому.
Статистика коронавируса по областям України:
Вінницька область - 958 випадків;
Волинська область - 887 випадків;
Дніпропетровська область - 933 випадки;
Донецька область - 158 випадків;
Житомирська область - 699 випадків;
Закарпатська область - 1171 випадок;
Запорізька область - 440 випадків;
Івано-Франківська область - тисяча триста сімдесят дев'ять випадків;
Кіровоградська область - 506 випадків;
Київ - 2904 випадки;
Київська область - 1556 випадків;
Львівська область - 1619 випадків;
Луганська область - 46 випадків;
Миколаївська область - 288 випадків;
Одеська область - 883 випадки;
Полтавська область - 268 випадків;
Рівненська область - 1680 випадків;
Сумська область - 168 випадків;
Тернопільська область - 1160 випадків;
Харківська область - 1025 випадків;
Херсонська область - 178 випадків;
Хмельницька область - 432 випадки;
Чернівецька область - 3306 випадків;
Черкаська область - 401 випадок;
Чернігівська область - 159 випадків.
На амбулаторному лікуванні 16 032 пацієнтів, з них 1424 дітей і 3635 медпрацівників. Всього потребували госпіталізації 7172 осіб, з них 276 дітей і 840 медиків.
У підключенні до апарату штучної вентиляції легенів потребували 273 людини, в тому числі одна дитина і 25 медиків.
У світі кількість померлих від пов'язаних з коронавірусів захворювань досягло 365 011 чоловік, збільшившись за добу на 4679, повідомив американський університет Джонса Хопкінса.
Всього в світі, за даними університету налічувалося 5 930 035 інфікованих COVID-19, зростання за добу склав 116116, вилікувалися майже понад 2,5 мільйона чоловік.
Лідери по захворюванню в світі:
США - 1 747 087
Бразилія - 465 166
Росія - 387 623
Британія - 272 607
Іспанія - 238 564
Раніше повідомлялося, що в Китаї змінили версію походження коронавируса. Ринок морепродуктів в Ухані не була причиною коронавируса, а "однією з його жертв", заявили китайські чиновники.
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