Центр громадського здоров'я: статистика по коронавірус в Україні покращилася

За повідомленням Центру громадського здоров'я за минулу добу в Україні виявлено 393 нових випадки захворювання коронавирусной хворобою. 17 осіб з числа раніше хворих померли, 377 одужали.

Всього в Україні до цього чаcу 23 204 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 696 летальних, 9311 пацієнтів одужали. Загалом захворіли 1700 дітей і 4475 медиків.

Днем раніше повідомлялося про 429 нові випадки інфікування COVID-19 за попередні добу, 28 травня - про 477 нових хворих, 27 травня - про 321 інфікованому.

Статистика коронавируса по областям України:

Вінницька область - 958 випадків;

Волинська область - 887 випадків;

Дніпропетровська область - 933 випадки;

Донецька область - 158 випадків;

Житомирська область - 699 випадків;

Закарпатська область - 1171 випадок;

Запорізька область - 440 випадків;

Івано-Франківська область - тисяча триста сімдесят дев'ять випадків;

Кіровоградська область - 506 випадків;

Київ - 2904 випадки;

Київська область - 1556 випадків;

Львівська область - 1619 випадків;

Луганська область - 46 випадків;

Миколаївська область - 288 випадків;

Одеська область - 883 випадки;

Полтавська область - 268 випадків;

Рівненська область - 1680 випадків;

Сумська область - 168 випадків;

Тернопільська область - 1160 випадків;

Харківська область - 1025 випадків;

Херсонська область - 178 випадків;

Хмельницька область - 432 випадки;

Чернівецька область - 3306 випадків;

Черкаська область - 401 випадок;

Чернігівська область - 159 випадків.

На амбулаторному лікуванні 16 032 пацієнтів, з них 1424 дітей і 3635 медпрацівників. Всього потребували госпіталізації 7172 осіб, з них 276 дітей і 840 медиків.

У підключенні до апарату штучної вентиляції легенів потребували 273 людини, в тому числі одна дитина і 25 медиків.

У світі кількість померлих від пов'язаних з коронавірусів захворювань досягло 365 011 чоловік, збільшившись за добу на 4679, повідомив американський університет Джонса Хопкінса.

Всього в світі, за даними університету налічувалося 5 930 035 інфікованих COVID-19, зростання за добу склав 116116, вилікувалися майже понад 2,5 мільйона чоловік.

Лідери по захворюванню в світі:

США - 1 747 087

Бразилія - 465 166

Росія - 387 623

Британія - 272 607

Іспанія - 238 564

Раніше повідомлялося, що в Китаї змінили версію походження коронавируса. Ринок морепродуктів в Ухані не була причиною коронавируса, а "однією з його жертв", заявили китайські чиновники.