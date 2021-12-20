Бустерна вакцинація в Україні. Думка експертів

12:48 25 листопад Київ, Україна

Лікар-імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій прояснив позицію професійних експертів щодо початку вакцинації українців третьою дозою.



«Національна технічна група є дорадчим органом для МОЗ. Ми розглянули питання введення третьої дози ще у жовтні та рекомендували бустерну дозу для медпрацівників та працівників будинків інтернатного типу: через шість місяців після введення другої дози. Для набрання чинності цими рекомендаціями їх має затвердити своїм наказом міністерство – поки що такого наказу немає», – зазначив він.



На думку Лапія, про вакцинацію бустерною дозою в Україні справді ще рано говорити.



«У нас вакцинальна кампанія стартувала більш ніж на два місяці пізніше, ніж в інших країнах. Другу дозу більшість медпрацівників, старших людей (тобто осіб з пріоритетних груп – «Головком») отримали в травні. Для людей, старших за 60 років, щеплених CoronaVac, потрібно вже ввести бустерну дозу – це позиція і НТГЕІ, і Всесвітньої організації охорони здоров'я. Крім того, на думку НТГЕІ, ревакцинальну дозу мають отримати люди, які завершили курс щеплень три, чотири, п'ять місяців тому, і які є імуноскомпрометованими: наприклад, онкохворі, люди з цукровим діабетом тощо», – додав він.



На запитання про те, чому б зараз не рекомендувати вколювати бустерну дозу в Україні всім охочим, Лапій назвав кілька причин.



Перша – зарано. «Врахуйте, що більшість українців другу дозу отримали у липні, серпні та вересні. Ті, хто прийшов на вакцинацію у вересні, могли ще й не отримати другу дозу», – пояснив імунолог.



Друга – низький рівень охоплення щепленням. "В умовах, коли є низький рівень охоплення вакцинацією пріоритетних груп, говорити про універсальну ревакцинацію, ймовірно, рано", - визнав він.



Водночас сьогодні в Україні є не те що достатньо вакцин, а навіть... забагато. «У нас надлишок вакцин, тому що є ризик не використовувати певні серії вакцин. Тому саме їх можна було використати для ревакцинації», – веде далі Лапій.



Такої ж думки лікар-епідеміолог Катерина Сояк. «Я вважаю, що рекомендувати всім робити бустерну вакцинацію немає сенсу, оскільки ми не вакцинували основну частину населення. Однак, враховуючи те, що ми списуємо деякі партії вакцин (після закінчення терміну придатності – «Головком»), ми могли б запропонувати бустерну дозу охочим. Це питання ефективного використання вакцин», – наголосила лікарка.



За словами епідеміолога, у цьому випадку важливо враховувати сумісність вакцин. «Вона у нас погоджена експертним центром при МОЗ. Наприклад, Україна списала партію вакцини AstraZeneca. Ми могли б її запропонувати, скажімо, лікарям, які щепилися в перших лавах цією ж вакциною. Це було б логічно», – наголосила вона.



Відомо, що незабаром Україна знову утилізує ще одну партію AstraZeneca. Як писав мережевий аналітик Євген Істребін, одним із варіантів не дати біопрепарату пропасти є затвердження рішення Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики від 25 жовтня, яким цей орган пропонує розширити коло осіб, яким слід рекомендувати бустерну вакцинацію.



Нардеп фракції «Голос», член профільного комітету парламенту Ольга Стефанишина переконана, що слід було б зробити обов'язковою бустерну вакцинацію, принаймні, для всіх людей віком 60 років та старших. «В Україні є велика кількість людей, особливо похилого віку, а також медиків, які отримали друге щеплення ще навесні - на початку літа. Тобто у грудні-січні вони будуть мати гостру потребу в бустерній дозі», – зазначила депутат.