Бустерна вакцинація – не найкращий захист від коронавірусу та його нових штамів: експерти ВООЗ

09:06 12 січень Київ, Україна

Експерти ВООЗ попередили, що повторні бустерні дози вакцин проти коронавірусу не можна вважати ефективною стратегією проти варіантів, що з'являються, і закликали до нових щеплень, які краще захищають від передачі.



Група експертів ВООЗ для оцінки ефективності вакцин проти Covid-19 заявила, що просте введення свіжих уколів наявних вакцин проти Covid у міру появи нових штамів вірусу – не найкращий спосіб боротьби з пандемією.



"Стратегія вакцинації, заснована на повторних бустерних дозах вихідного складу вакцини, навряд чи буде підходящою або стійкою", - йдеться у заяві Технічної консультативної групи ВООЗ.



За попередніми даними, наявні вакцини менш ефективні у запобіганні зараженню новим варіантом Omicron. Але вони можуть захистити від тяжкого перебігу хвороби.



ВООЗ рекомендує розробникам вакцин створити такий препарат, який не тільки захистить людей від серйозних захворювань, а й насамперед зможе краще запобігти передачі інфекції.



"Вакцини проти Covid-19, які мають великий вплив на передачу інфекції, на додаток до запобігання важким захворюванням і смерті, необхідні і повинні бути розроблені", - заявили в TAG-Co-VAC.



«Поки що такі вакцини не будуть доступні, і в міру розвитку вірусу SARS-CoV-2 може знадобитися оновлення складу наявних вакцин проти Covid-19, щоб вони продовжували забезпечувати рекомендовані ВООЗ рівні захисту від інфекції та захворювань».