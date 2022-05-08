Бустерна доза проти коронавірусу може потрапити під мораторій ВООЗ

У ВООЗ мають намір ввести мораторій на масову вакцинацію третьою дозою ковід-вакцини.
Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
На думку гендиректора ВООЗ, це дозволило б направити більше вакцин від коронавірусу в країни з низьким рівнем доходів, які відчувають нестачу препаратів. Крім того, це також може допомогти в досягненні мети вакцинувати від COVID-19 не менше 10% жителів усіх держав планети до кінця вересня.
За словами старшого радника ВООЗ Брюса Ейлворда, мораторій є частиною плану Гебрейесуса з вакцинації 40% населення світу до грудня.
Відзначається, що мораторій може бути продовжений, якщо показники вакцинації в країнах з низьким рівнем щеплення не збільшаться.
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