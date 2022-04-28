Бундесвер передав ЗСУ гуманітарну допомогу на 130 тис. євро

14:09 30 листопада Київ, Україна

Сьогодні в Головному військовому клінічному госпіталі Міністерства оборони України в Києві відбувся процес передачі гуманітарної допомоги німецького Бундесверу для ЗСУ. Основу гуманітарної допомоги склали 20 мобільних апаратів ШВЛ і медичні матеріали на 130 тис. євро.



Про це повідомило посольство Німеччини в Україні.



"Я рада, що Німеччина і в цей важкий час твердо стоїть на боці України", - сказала посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.



Церемонія пройшла в присутності заступника міністра оборони України Анатолія Петренка. Сім європалетів з гуманітарним вантажем було доставлено з Бланкенбурґа в горах Гарц до Києва.



"Особливо важливими є 20 мобільних апаратів штучної вентиляції легенів, які в критичних випадках можуть врятувати життя, а рятувальники можуть їх гнучко застосовувати в разі потреби. Серед предметів, які передаються в дар, є респіратори класу FFP 2, захисні окуляри, дезінфекційні засоби та захисні рукавички для щоденних потреб в госпіталі", - йдеться в повідомленні на сайті посольства.