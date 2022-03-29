Чи будуть в Україні безкоштовно тестувати на COVID-19

08:48 07 листопада Київ, Україна

В умовах швидкого поширення пандемії, а також з огляду на низькі фінансові можливості населення країни, вкрай гостро стоїть питання забезпечення масового тестування на COVID-19 з залученням коштів держбюджету. Виступаючи в ефірі телеканалу 112 Україна, міністр соцполітики Марина Лазебна повідомила, що відомство працює над тим, щоб забезпечити безкоштовне тестування на коронавірус кожному українцю і не допустити локдауну соціального захисту.

"Ми працюємо над тим, щоб було безкоштовне тестування. Коли людина хворіє, вона хоче чітко знати, це COVID чи ні. Щоб його вже локалізувати, то, звичайно, вона йде і платить власні кошти. Така ситуація є", - зазначила міністр.

Також, за її словами, міністерство не має допустити застою в сфері соцзахисту під час карантину.

"Сьогодні моє основне завдання, щоб не було локдауну системи соціального захисту. Моя головна задача і на початку була, коли був жорсткий локдаун, ввести цільові групи, подивитися на цю карту людей, дітей, домогосподарств, кому потрібно допомогти", - уточнила глава відомства.

При цьому Лазебна нагадала, що в половині українських сімей проживають пенсіонери, тому в першу чергу підвищувалися пенсії. Крім того, пообіцяла вона, влада і надалі буде підтримувати в період карантину як фізичних, так і юридичних осіб.

Раніше повідомлялося, що в Україні розглядають можливість застосування словацької моделі масового тестування на коронавірус. В країну найближчим часом поставлять два мільйони швидких тестів.