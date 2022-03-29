Чи будуть в Україні безкоштовно тестувати на COVID-19

В умовах швидкого поширення пандемії, а також з огляду на низькі фінансові можливості населення країни, вкрай гостро стоїть питання забезпечення масового тестування на COVID-19 з залученням коштів держбюджету. Виступаючи в ефірі телеканалу 112 Україна, міністр соцполітики Марина Лазебна повідомила, що відомство працює над тим, щоб забезпечити безкоштовне тестування на коронавірус кожному українцю і не допустити локдауну соціального захисту.
Також, за її словами, міністерство не має допустити застою в сфері соцзахисту під час карантину.
При цьому Лазебна нагадала, що в половині українських сімей проживають пенсіонери, тому в першу чергу підвищувалися пенсії. Крім того, пообіцяла вона, влада і надалі буде підтримувати в період карантину як фізичних, так і юридичних осіб.
Раніше повідомлялося, що в Україні розглядають можливість застосування словацької моделі масового тестування на коронавірус. В країну найближчим часом поставлять два мільйони швидких тестів.
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