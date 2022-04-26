14:56 01 грудня Київ, Україна

Попри відсутність медичного дозволу, Брюссель відправив у США стартову партію вакцини виробництва Pfizer

Про це повідомляє CNBC у вівторок, 1 грудня.



Зокрема, Сполучені Авіалінії здійснили перше повітряне постачання вакцини Pfizer з Брюсселя в аеропорт Чикаго ще в п'ятницю, 27 листопада. При цьому Pfizer відповіді на запити не дала, але раніше в компанії повідомляли, що до моменту дозволу не здійснюватимуть постачань.



Уже 10 грудня відбудеться обговорення по ліцензії Pfizer, яка подала заявку 20 листопада - якщо дозвіл надійде в терміни, перші дози американці отримають через кілька тижнів після рішення. Moderna також подала заявку незабаром після Pfizer.



Видання зазначає, що через необхідність в низьких температурах (до -70 градусів за Цельсієм) авіатранспорт вимагає дозволу на перевезення більшої кількості сухого льоду для підтримки температур. Сухий лід має небезпечні випари, через що дозволений обсяг поки обмежений до близько тонни за політ.



У зв'язку з цим Федеральна Авіаційна Адміністрація розробляє нові правила для перевізників, щоб забезпечити належне транспортування матеріалів.



Другою проблемою для постачань є обмежені потужності вантажних перевезень авіакомпаній в результаті пандемії і скасування рейсів. Через це низка авіаліній фокусує свою увагу виключно на вантажних перевезеннях замість пасажирських, обсяг яких залишається на дуже низькому рівні.



CNBC з посиланням на джерела пише, що авіалінії вже почали роботу з працівниками і готуються до можливих постачань вакцини Pfizer або Moderna протягом 8 тижнів.