Британські вчені виділили шість форм COVID-19 по тяжкості та симптомах

Британські вчені продовжують вивчати вплив коронавируса на організм людини. Як повідомив вчора, 18 липня, телеканал Sky News , в лабораторіях Королівського коледжу Лондона вдалося виділити шість форм прояву захворювання, що викликається вірусом COVID-19. Всі вони різні за симптоматикою і з тяжкості перебігу хвороби.

Повідомляється, що вчені в своїх висновках спиралися на дані про симптоми, які спостерігалися в 1600 пацієнтів в США і Великобританії. Інформацію вони зібрали за допомогою мобільного додатку COVID Symptom Sрtudy, яке було створено спеціально для вивчення симптомів захворювання.

Отримані дані дозволили виділити шість основних груп COVID-19 на основі того, як у пацієнтів розвивалася хвороба і як вони при цьому себе почували.

Так, для першої і другої форми захворювання характери симптоми грипу як з підвищеною температурою, так і без неї.

Третя форма COVID-19 супроводжується відсутністю кашлю, але пацієнта мучить діарея, спостерігається відсутність апетиту і підвищена температура тіла. Дані форми характеризуються як умовно легкі, пацієнтам з даних груп респіраторна підтримка знадобилася лише в 1,5-4,4% випадках.

При четвертої формі до основних симптомів захворювання додається почуття втоми, респіраторна підтримка була необхідна 8,6% пацієнтів.

При п'ятій формі з'являється біль в м'язах і сплутаність свідомості, а респіраторна підтримка знадобилася 9,9% випадків.

Шоста - найбільш важка форма COVID-19. У цьому випадку більш 50% пацієнтів необхідна госпіталізація, люди втрачають апетит, скаржаться на діарею і болі в області живота, у них також спостерігається утруднене дихання, болі в грудях і м'язах, а також сплутаність свідомості і втома. Для пацієнтів цієї групи респіраторна підтримка необхідна в 19,8% випадків.

"При цьому люди шостої групи найчастіше ставляться до старших вікових категоріях, а також відрізняються слабким здоров'ям, наявністю хронічних захворювань і зайвої ваги", - уточнюють вчені.

Вчені вважають, якщо в перші п'ять днів хвороби визначити, до якої категорії відноситься пацієнт, то можна діяти на випередження і не допустити розвитку важких ускладнень.

Раніше вчені заявили, що імунітет до коронавірус у людей, які перенесли захворювання, різко знижується всього за три місяці.