Британські вчені придумали як перемогти COVID-19

23:01 01 червня Київ, Україна



Британські вчені повідомили, що в боротьбі з поширенням

Фахівець відзначив, що вірус, який на сталевих і пластикових поверхнях тримається до 72 годин, на міді вмирає вже через чотири години.

За його словами, це пов'язано з тим, що іони металу атакують липидную мембрану вірусу, а потім, проникаючи всередину, повністю знищує його ДНК. У світі зареєстровано понад шість мільйонів випадків зараження Covid-19. Вчені намагаються знайти вакцину проти хвороби, створити препарат, який допоможе уникнути захворювання.Британські вчені повідомили, що в боротьбі з поширенням коронавируса можна ефективно використовувати знезаражувальні властивості міді. Про це заявив старший мікробіолог з Університету Саутгемптона (Великобританія) Вільям Ківіл.Фахівець відзначив, що вірус, який на сталевих і пластикових поверхнях тримається до 72 годин, на міді вмирає вже через чотири години.За його словами, це пов'язано з тим, що іони металу атакують липидную мембрану вірусу, а потім, проникаючи всередину, повністю знищує його ДНК.

«Дверні ручки, сходові поручні в громадських будівлях, а також поручні в автобусах і поїздах повинні мати мідні елементи", - сказав Ківіл.

Нагадаємо, що коронавірус Covid-19 вперше був виявлений в Китаї в кінці 2019 го року. При цьому хвороба за короткий термін змогла проникнути за межі Піднебесної і поширитися практично по всьому світу. Багато країн почали вводити на своїй території карантин, і Україна не виняток. Однак зовсім недавно обмеження почали знижувати. В Україні ввели режим адаптивного карантину, при якому деякі обмеження можуть зберігатися в регіоні в залежності від епідеміологічної ситуації. Всього в країні офіційно підтверджено більш 24,012 випадків зараження Covid-19.