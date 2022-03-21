Британія стала третьою країною з мільйоном хворих на COVID

10:56 01 листопада Київ, Україна

На жаль, досі не всі люди усвідомили серйозність ситуації з пандемією коронавірусу. Нехай приклад Великобританії стане для них повчальним. Згадайте, як безстрашно і оптимістично заявляв про колективний імунітет Борис Джонсон. В результаті захворів і він сам, і величезна кількість жителів країни. На сьогодні Великобританія стала третьою європейською країною, в якій коронавірусну інфекцію виявили у понад мільйона осіб за час пандемії в світі. Такі дані надходять з сайту Worldometer 1 листопада.

Всього з початку пандемії у Великобританії, де перші два випадки коронавірусу виявили 31 січня 2020 року, вже діагностовано 1 011 660 випадків зараження. 46 555 пацієнтів з COVID-19 вже померли.

30 жовтня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон на тлі збільшення кількості інфікованих COVID-19 оголосив чотиритижневий локдаун на території Англії.

Іспанія стала першою країною в ЄС з мільйоном заражених COVID. Пізніше Франція досягла таких цифр.