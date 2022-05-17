Британці виявили новий різновид коронавірусу

20:53 14 грудня Київ, Україна

Південь Англії поглинає новий різновид COVID-19, яким інфіковані вже більше тисячі осіб. Про свою знахідку британські епідеміологи вже інформували ВООЗ.



Про це повідомив міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок.

"Ми ідентифікували новий різновид коронавірусу. Це може пояснити швидке поширення вірусу на південному сході Англії... Ми зараз ідентифікували понад тисячу випадків з цим різновидом, головним чином на півдні Англії", - заявив Хенкок, додавши, що Лондон повідомив ВООЗ про виявлення нового різновиду коронавірусу.

З початку пандемії у Великій Британії заразилися коронавірусом більше 1,8 млн осіб, понад 64 тис. померли. Країна останнім часом посилює заходи щодо боротьби з пандемією. Так, в британській столиці і низці районів на південному сході країни з середи закриються бари, паби, кафе і ресторани. Вони зможуть працювати тільки навинос або доставляти їжу додому.