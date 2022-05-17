Британці виявили новий різновид коронавірусу

Південь Англії поглинає новий різновид COVID-19, яким інфіковані вже більше тисячі осіб. Про свою знахідку британські епідеміологи вже інформували ВООЗ.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок.
З початку пандемії у Великій Британії заразилися коронавірусом більше 1,8 млн осіб, понад 64 тис. померли. Країна останнім часом посилює заходи щодо боротьби з пандемією. Так, в британській столиці і низці районів на південному сході країни з середи закриються бари, паби, кафе і ресторани. Вони зможуть працювати тільки навинос або доставляти їжу додому.
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