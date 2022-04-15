Борис Тодуров: сьогодні ховають людей в пластикових пакетах без панахиди і служб

13:57 18 листопада Київ, Україна

Уникати скупчення великої кількості людей, не знімати маски в громадських місцях і, по можливості, не користуватися транспортом і метро - закликав директор Інституту серця, заслужений лікар України Борис Тодуров.

"На жаль, сьогодні хворіють всі. У нас дуже багато молодих пацієнтів, що знаходяться в критичному стані. Серед цих молодих пацієнтів кілька померли в стінах нашої клініки, де супер-фахівці", - розповів Тодуров.

Лікар закликав українців строго дотримуватися карантинних правил і носити маски.

"Не піддавайте себе додатковому ризику, одягніть ці чортові маски, якщо ви виходите на вулицю. Мийте руки, не ходіть ні в які суспільні місця, ви піддаєте себе смертельному ризику", - підкреслив Тодуров.

За його словами, в Україні вже немає місць для хворих на COVID-19

"Якщо ви захворієте, і у вас будуть ускладнення, вас нікуди буде покласти. Це вже не жарти. Сьогодні ховають людей в пластикових пакетах без панахиди і служб. Це відбувається на кожному кроці, ви просто не бачите всієї драматичності цієї ситуації", - додав Тодуров.

Лікар також закликав не підходити близько до людей без масок.