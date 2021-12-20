Більшість регіонів України у "жовтій зоні"

15:05 07 грудень Київ, Україна

Київ та вісім областей України з вівторка, 7 грудня, перейшли з "червоної" зони епіднебезпеки до "жовтої". Загалом у цій зоні зараз перебувають 13 регіонів. Ще 10 областей залишаються червоними, де діють найсуворіші обмеження. Ще два регіони зараз "помаранчеві".



У цих регіонах з 6 грудня діють нові карантинні правила: відвідування масових заходів, робота кінотеатрів, театрів, закладів громадського харчування та спортзалів дозволено лише за наявності у ста відсотків колективів та відвідувачів принаймні однієї дози щеплення. У таких закладах можна пред'являти довідку 063-О про щеплення, видану лікарем, або жовтий внутрішній COVID-сертифікат, який тепер діятиме 30 днів замість раніше встановлених 120.



У свою чергу у МВС України акцентують увагу, що представники закладів на вході мають зчитувати QR-коди шляхом сканування у додатку "Дія". Нацполіція обіцяє ретельно перевіряти дотримання цих правил.