Найбільше випадків інфікування коронавірусом фіксують на півдні країни: всього за добу 285 випадків

В Україні спостерігається традиційний святковий спад кількості тестованих на предмет зараження коронавірусом осіб. Так, за минулу добу медики виявили 285 нових випадків інфікування, з них 19 дітей та 3 медпрацівники.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я в понеділок, 28 червня.
Так, за минулу добу:
госпіталізовані - 384 особи;
летальних випадків - 9;
одужали - 723 осіб;
Так, за минулу добу:
госпіталізовані - 384 особи;
летальних випадків - 9;
одужали - 723 осіб;
За добу протестовано:
методом ПЛР - 12098 осіб,
методом ІФА - 2442 особи,
експрес-тестами - 4937 осіб.
методом ПЛР - 12098 осіб,
методом ІФА - 2442 особи,
експрес-тестами - 4937 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли - 2234281 особа;
одужали - 2163792 особи;
летальних випадків - 52 295;
проведення ПЛР-тестів - 10806892.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
Київ - 116 випадків;
Вінницька область - 10 випадків;
Волинська область - 7 випадків;
Дніпропетровська область - 24 випадки;
Житомирська область - 10 випадків;
Закарпатська область - 1 випадок;
Запорізька область - 9 випадків;
Івано-Франківська область - 2 випадки;
Київська область - 22 випадки;
Кіровоградська область - 3 випадки;
Луганська область - 3 випадки;
Львівська область - 2 випадки;
Миколаївська область - 20 випадків;
Одеська область - 11 випадків;
Полтавська область - 10 випадків;
Рівненська область - 8 випадків;
Сумська область - 4 випадки;
Тернопільська область - 2 випадки;
Харківська область - 1 випадок;
Херсонська область - 2 випадки;
Хмельницька область - 3 випадки;
Черкаська область - 8 випадків;
Чернівецька область - 3 випадки;
Чернігівська область - 4 випадки.
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