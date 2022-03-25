Найбільше випадків інфікування коронавірусом фіксують на півдні країни: всього за добу 285 випадків

08:43 28 червня Київ, Україна

В Україні спостерігається традиційний святковий спад кількості тестованих на предмет зараження коронавірусом осіб. Так, за минулу добу медики виявили 285 нових випадків інфікування, з них 19 дітей та 3 медпрацівники.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я в понеділок, 28 червня.



Так, за минулу добу:



госпіталізовані - 384 особи;

летальних випадків - 9;

одужали - 723 осіб;

За добу протестовано:



методом ПЛР - 12098 осіб,

методом ІФА - 2442 особи,

експрес-тестами - 4937 осіб.



За весь час пандемії в Україні:



захворіли - 2234281 особа;

одужали - 2163792 особи;

летальних випадків - 52 295;

проведення ПЛР-тестів - 10806892.