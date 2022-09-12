Більше тільки в США і РФ: Україна стала третьою в світі за кількістю добових смертей

У МОЗ розповіли про 22 415 нових випадків інфікування коронавірусом за минулу добу, ця кількість стала абсолютним антирекордом з початку пандемії.Також відомо про 546 летальних випадків і 4 892 госпіталізації.Змогли впоратися з ускладненнями, викликаними коронавірусом, 8 036 осіб.Відзначимо, 95% госпіталізованих з тяжким перебігом коронавірусу - невакциновані.З початку прищеплювальної кампанії щеплені 8 373 552 особи, з них отримали одну дозу - 8 373 550 осіб, повністю вакциновані, тобто щеплені двома дозами - 6 743 615 осіб.На ранок 21 жовтня Україна займає третє місце в світі за кількістю добових смертей і друге місце в Європі.