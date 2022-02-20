Лікарням видали понад 4,4 млрд гривень на лікування пацієнтів з CОVID-19

Як стало відомо сьогодні, всім медзакладам, які надають допомогу хворим з коронавірусом, проведена виплата коштів в сумі понад 4,4 мільярда гривень. Фінансування було проведено Національною службою здоров'я.

На сьогодні НСЗУ законтрактувала для надання допомоги пацієнтам з COVID-19 і з підозрою на нього 25 центрів екстреної медичної допомоги, 316 медзакладів для допомоги пацієнтам в стаціонарних умовах і 935 медустанов, в яких створені мобільні бригади, які виїжджають до людей з підозрою на COVID-19.

При цьому виплати від НСЗУ також отримала 151 медустанова, яка надавала стаціонарну допомогу пацієнтам з коронавірусом у квітні, але не входила до переліку визначених для госпіталізації лікарень.

"У медичних установах, залучених до надання стаціонарної допомоги пацієнтам з COVID-19, передбачені: 77932 ліжка для пацієнтів, які потребують медичної допомоги у зв'язку з цим захворюванням, 22553 інфекційних ліжка і 2366 апаратів ШВЛ", - сказано в повідомленні.

Також в цих установах створені 1576 медичних команд для надання стаціонарної допомоги пацієнтам з COVID-19.

"На сьогодні НСЗУ виплатила понад 4,4 млрд грн медичним установам для надання допомоги пацієнтам з CОVID-19 або з підозрою на нього", - додали в повідомленні.

Нагадаємо, що в Україні вже понад 200 тисяч випадків COVID-19. Кількість смертей від коронавірусу в Україні вже майже досягла 4 тисяч. Швидше за все інфекція поширюється на Харківщині та в Києві.

Також повідомлялося, що в Києві підтвердили понад 22 тисяч випадків коронавірусу. У столиці України за добу померли чотири пацієнти з COVID-19, одужали 23 людини.