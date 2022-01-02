Більше 6 тисяч людей загинули за минулу добу від COVID-19 в світі

Всесвітня пандемія коронавируса може побити всі рекорди сумнозвісної «іспанки», яка сто років тому забрала життя 20 млн жителів землі. На сьогоднішній день в світі, як повідомляє Worldometer, виявлено понад 22,8 мільйона чоловік, що заразилися вірусом COVID-19.

З 22 861 688 випадків заразилися COVID-19, 1% або 61 851 хворий в світі знаходиться в серйозному або критичному стані. Одужали всього 15 516 737 чоловік, а 797 105 - загинули.

Коронавірус зафіксували в 213 країнах і територіях. Лідерами за кількістю хворих COVID-19 у світовій статистиці є США (5746272), Бразилія (3505097), Індія (2905823) і Росія (942106).

За минулу добу в світі від COVID-19 померли 6188 осіб. За ніч зареєстрований 11401 новий випадок, з них 6775 в Мексиці і більше тисячі в Болівії і Індії. З початку нової доби в світі від коронавируса померли 727 осіб, найбільша їх кількість припадає на Мексику - 625.

Нагадаємо, що ВООЗ не вважає за потрібне жорсткий карантин для Європи. В організації впевнені, що можна управляти ситуацією з вірусом і підтримувати в дії економіку.

Також повідомлялося, що смертність в Швеції побила рекорд за 150 років. Із загальної кількості 4500 чоловік померли від наслідків коронавирусной інфекції, найбільше - в Стокгольмі і столичному окрузі.