Більше 30 нових випадків COVID-19 за добу виявлено в ЗСУ

На жаль, вірус не щадить ні кого, навіть наших захисників-воїнів. Так, за даними прес-служби командування Медичних Сил ЗСУ, за минулу добу серед військовослужбовців було виявлено близько 30 нових випадків інфікування коронавірусів.

"Станом на 10:00 5 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликаної коронавірусів SARS-CoV-2, хворіють 250 осіб", - сказано в повідомленні.

Всього за час пандемії одужали - 642 людини, летальних випадків - 5.

Зараз на ізоляції (в тому числі самоізоляції) знаходяться 577 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби - 259 осіб.

"За минулу добу зареєстровано 31 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - додали військові медики.

З нових хворих в установах охорони здоров'я перебувають шестеро осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби - 25 осіб. Стан здоров'я пацієнтів задовільний.

Нагадаємо, що в Україні новий антирекорд по COVID-19. За день в Україні підтвердили тисячі двісті сімдесят один випадок захворювання. У той же час одужали 914 чоловік.

Також повідомлялося, що в Україні рекордно наростили тестування на COVID. За добу проведено понад 17,5 тисячі ПЛР-досліджень. Разом з ростом тестувань зростає і число нових випадків.