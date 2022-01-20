Понад 30 держав-членів ВООЗ вакцинували менше ніж 10% свого населення проти коронавірусу

08:07 20 січень Київ, Україна





Про це повідомили у ВООЗ.



У рамках глобальної компанії Covax планувалося поставити 2 мільярди доз вакцини у всьому світі до кінця минулого року, проте станом на початок січня 2022 року кількість придбаних і розподілених вакцин досягла понад 1 мільярд.



Операцію із закупівлі та постачання препаратів щонайменше у 144 країнах у ВООЗ називають найбільшою в історії, але додають, що амбіції компанії були скомпрометовані, зокрема, накопиченням запасів у багатих країнах, та катастрофічними спалахами ковіду, що призвели до тимчасових зупинок постачання.



Крім того, досі відсутній механізм спільного використання ліцензій, технологій та ноу-хау фармацевтичними компаніями, про необхідність впровадження якого у ВООЗ говорять із самого початку пандемії.



В цей час майже половина населення світу прищепилася проти коронавірусу. Водночас, за словами виконавчого директора програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майкла Райана, досі є великі відмінності у частці вакцинованих людей у різних частинах світу. Зі 194 країн-членів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) 36 вакцинували менше 10% свого населення, а 88 – менше 40%.Про це повідомили у ВООЗ.У рамках глобальної компанії Covax планувалося поставити 2 мільярди доз вакцини у всьому світі до кінця минулого року, проте станом на початок січня 2022 року кількість придбаних і розподілених вакцин досягла понад 1 мільярд.Операцію із закупівлі та постачання препаратів щонайменше у 144 країнах у ВООЗ називають найбільшою в історії, але додають, що амбіції компанії були скомпрометовані, зокрема, накопиченням запасів у багатих країнах, та катастрофічними спалахами ковіду, що призвели до тимчасових зупинок постачання.Крім того, досі відсутній механізм спільного використання ліцензій, технологій та ноу-хау фармацевтичними компаніями, про необхідність впровадження якого у ВООЗ говорять із самого початку пандемії.В цей час майже половина населення світу прищепилася проти коронавірусу. Водночас, за словами виконавчого директора програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майкла Райана, досі є великі відмінності у частці вакцинованих людей у різних частинах світу.

“Так, в Африці рівень вакцинації становить 7%. Для цього, хоча вакцинація і продовжується, є країни, які практично залишаються поза цим процесом. І нам потрібно домогтися справедливості та захищати найнезахищеніші групи у всіх країнах при боротьбі з цим вірусом”, – цитує його слова під час Всесвітнього економічного форуму Укрінформ.

У ВООЗ зазначають, що всеосяжна вакцинація населення з рівним доступом у всіх регіонах світу і для всіх верств та груп населення є єдиним способом стримати поширення та звести до мінімуму смертність від коронавірусу.



Нещодавно для розширення доступу до вакцин у країнах з низьким рівнем доходу ВООЗ внесла дев'яту вакцину проти коронавірусу до списку засобів для надзвичайних ситуацій. Йдеться про вакцину NVX-CoV2373, яка виробляється під назвою Covovax в Індії.



Нагадаємо, що в Україні вакцинація розпочалася наприкінці лютого 2020 року. Наразі вже понад 15 мільйонів українців отримали хоча б одну дозу вакцини, а щеплених двома дозами нарахували понад 14,3 мільйона. Додаткову дозу отримали 10,6 тисячі осіб, а бустерну – 131,1 тисячі осіб.