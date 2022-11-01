Понад 16 тисяч нових випадків COVID-19 виявили в Україні за тиждень

15:09 01 листопада Київ, Україна

В Україні з 24 по 30 жовтня зафіксували 16 378 нових випадків COVID-19, повідомляє МОЗ. Це майже стільки ж, скільки минулого тижня, коли було 16 908 випадків.



Також за минулий тиждень:

госпіталізували – 3900 осіб,

летальних наслідків – 179,

одужали – 29 413 людей.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли – 5 312 632,

одужали - 5155465,

летальних наслідків - 110 186.

Вакцинація

За тиждень 99204 особи вакцинувались проти COVID-19. З усіх щеплень 8,8% становлять перші дози, 8,6% – другі дози, 68,7% – перші бустерні, 13,9% – другі бустерні.



З початку вакцинальної кампанії прищепили 16 166 425 людей, з них дві дози отримала 15 356 041 людина, першу бустерну дозу - 2673 652, другу бустерну дозу - 105 931.