Більше 1600 нових випадків COVID-19 за добу

11:54 16 серпень Київ, Україна

Дані Міністерства охорони здоров'я України за ранок 16 серпня свідчать, що за минулу добу в країні зафіксовано 1637 нових хворих коронавірусів. На цей раз лідерами по захворюваності стали Харківська, Івано-Франківська та Чернівецька область. Видужала 392 пацієнта.

Загальна кількість виявлених випадків досягло 91 356. При цьому одужали вже 47 822 пацієнта (напередодні - 393), померло 2 068 жителів України а помер 2011 українців (з них напередодні 24 людини).

Статистика коронавируса по областям:

  • Вінницька область - 3213 (+38)
  • Волинська область - 4644 (+54
  • Дніпропетровська область - 1725 (+26)
  • Донецька область - 1088 (+15)
  • Житомирська область - 2430 (+53)
  • Закарпатська область - 6246 (+76)
  • Запорізька область - 1085 (+33)
  • Івано-Франківська область - 6626 (+158)
  • Кіровоградська область - 742 (+3)
  • Київ - 10538 (+146)
  • Київська область - 4530 (+35)
  • Львівська область - 11951 (+127)
  • Луганська область - 178 (0)
  • Миколаївська область - 808 (+11)
  • Одеська область - 4964 (+93)
  • Полтавська область - 548 (+4)
  • Рівненська область - 7538 (+105)
  • Сумська область - 854 (+39)
  • Тернопільська область - 3732 (+97)
  • Харківська область - 6065 (+228)
  • Херсонська область - 299 (+5))
  • Хмельницька область - +1581 (+42)
  • Чернівецька область - 7617 (+183)
  • Черкаська область - 1 148 (+34)
  • Чернігівська область - 1206 (+32)

Раніше стало відомо, що в шкоді в Україні зафіксували антирекорд за кількістю госпіталізованих - 315 чоловік з діагнозом COVID-19. Глава МОЗ зазначив, що таку цифру країна досягла вперше.