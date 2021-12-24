Більше 1600 нових випадків COVID-19 за добу

Дані Міністерства охорони здоров'я України за ранок 16 серпня свідчать, що за минулу добу в країні зафіксовано 1637 нових хворих коронавірусів. На цей раз лідерами по захворюваності стали Харківська, Івано-Франківська та Чернівецька область. Видужала 392 пацієнта.

Загальна кількість виявлених випадків досягло 91 356. При цьому одужали вже 47 822 пацієнта (напередодні - 393), померло 2 068 жителів України а помер 2011 українців (з них напередодні 24 людини).

Статистика коронавируса по областям:

Вінницька область - 3213 (+38)

Волинська область - 4644 (+54

Дніпропетровська область - 1725 (+26)

Донецька область - 1088 (+15)

Житомирська область - 2430 (+53)

Закарпатська область - 6246 (+76)

Запорізька область - 1085 (+33)

Івано-Франківська область - 6626 (+158)

Кіровоградська область - 742 (+3)

Київ - 10538 (+146)

Київська область - 4530 (+35)

Львівська область - 11951 (+127)

Луганська область - 178 (0)

Миколаївська область - 808 (+11)

Одеська область - 4964 (+93)

Полтавська область - 548 (+4)

Рівненська область - 7538 (+105)

Сумська область - 854 (+39)

Тернопільська область - 3732 (+97)

Харківська область - 6065 (+228)

Херсонська область - 299 (+5))

Хмельницька область - +1581 (+42)

Чернівецька область - 7617 (+183)

Черкаська область - 1 148 (+34)

Чернігівська область - 1206 (+32)

Раніше стало відомо, що в шкоді в Україні зафіксували антирекорд за кількістю госпіталізованих - 315 чоловік з діагнозом COVID-19. Глава МОЗ зазначив, що таку цифру країна досягла вперше.