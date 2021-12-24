Більше 1600 нових випадків COVID-19 за добу

Дані Міністерства охорони здоров'я України за ранок 16 серпня свідчать, що за минулу добу в країні зафіксовано 1637 нових хворих коронавірусів. На цей раз лідерами по захворюваності стали Харківська, Івано-Франківська та Чернівецька область. Видужала 392 пацієнта.
Загальна кількість виявлених випадків досягло 91 356. При цьому одужали вже 47 822 пацієнта (напередодні - 393), померло 2 068 жителів України а помер 2011 українців (з них напередодні 24 людини).
Статистика коронавируса по областям:
- Вінницька область - 3213 (+38)
- Волинська область - 4644 (+54
- Дніпропетровська область - 1725 (+26)
- Донецька область - 1088 (+15)
- Житомирська область - 2430 (+53)
- Закарпатська область - 6246 (+76)
- Запорізька область - 1085 (+33)
- Івано-Франківська область - 6626 (+158)
- Кіровоградська область - 742 (+3)
- Київ - 10538 (+146)
- Київська область - 4530 (+35)
- Львівська область - 11951 (+127)
- Луганська область - 178 (0)
- Миколаївська область - 808 (+11)
- Одеська область - 4964 (+93)
- Полтавська область - 548 (+4)
- Рівненська область - 7538 (+105)
- Сумська область - 854 (+39)
- Тернопільська область - 3732 (+97)
- Харківська область - 6065 (+228)
- Херсонська область - 299 (+5))
- Хмельницька область - +1581 (+42)
- Чернівецька область - 7617 (+183)
- Черкаська область - 1 148 (+34)
- Чернігівська область - 1206 (+32)
Раніше стало відомо, що в шкоді в Україні зафіксували антирекорд за кількістю госпіталізованих - 315 чоловік з діагнозом COVID-19. Глава МОЗ зазначив, що таку цифру країна досягла вперше.
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