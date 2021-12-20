Чи безпечні вакцини, розроблені на швидку руку?

Асоціація транснаціональних фармацевтичних компаній заявила, що не дуже довіряє вакцині від коронавируса, яка розроблена вітчизняними вченими. Як аргумент проти якості препарату, вони призводять поспішність, з якою розроблялися щеплення.

В Асоціації вважають, що не слід запускати вакцину в масове виробництво до того моменту як закінчиться весь цикл клінічних випробувань. Інакше люди можуть піддатися ризику.

Як повідомлялося раніше, уряд РФ планує вже на цьому тижні зареєструвати вакцину, розроблену Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології імені Н. Ф. Гамалії, що дозволить почати її масове застосування.

Однак, як йдеться у листі Асоціації організацій клінічних досліджень (Аокі), направленому в понеділок міністру охорони здоров'я Михайлу Мурашко, станом на початок серпня препарат від коронавируса офіційно отримали менше 100 чоловік, тому масове застосування вакцини може бути небезпечним.

"Чому всі компанії дотримуються правил, а російські - ні? Правила проведення клінічних випробувань написані кров'ю. Їх не можна порушувати, - сказала по телефону виконавчий директор Аокі Світлана Завидова. - Це ящик Пандори, і ми не знаємо, що буде з людьми, яким ввели вакцину, яка не пройшла клінічних випробувань ".

Минулого тижня почалася третя стадія клінічних випробувань вакцини, що розробляється Центром імені Гамалії спільно з Російським фондом прямих інвестицій (РФПІ). Як заявив у понеділок прем'єр-міністр Михайло Мішустін, він сподівається, що вакцина буде зареєстрована "найближчим часом". За словами одного з його заступників, виробництво вакцини, швидше за все, почнеться в наступному місяці, а Міністерство охорони здоров'я заявило, що може почати масову вакцинацію до жовтня.

Минулого тижня в Женеві прес-секретар Всесвітньої організації охорони здоров'я Крістіан Ліндмайер заявив представникам ЗМІ, що для отримання дозволу вакцина повинна пройти всі стадії клінічних випробувань.

Конкурентна боротьба

"Ми вважаємо це частиною конкурентної боротьби з боку деяких західних фармацевтичних компаній, які хочуть домінувати на ринку вакцин і не хочуть конкуренції", - заявив глава РФПИ Кирило Дмитрієв. За його словами, МОЗ Росії буде дотримуватися всіх необхідних процедур узгодження, і всі правила будуть дотримані.

За словами джерел, ознайомлених з деталями розробки вакцини, десятки представників російської ділової та політичної еліти отримали доступ до експериментальної вакцини ще в квітні. Міністерство оборони повідомило, що в липні була завершена друга стадія клінічних випробувань вакцини на добровольцях з числа військовослужбовців.

Ні в одному з рецензованих журналів результати цих клінічних випробувань опубліковані не були. Поспішають з розробкою вакцини також дослідники і фармацевтичні компанії в інших країнах - в США, Великобританії, Японії, Китаї та ін. Компанії AstraZeneca Plc, Moderna Inc. і Pfizer Inc. вийшли на завершальний етап клінічних випробувань вакцини від Covid-19, і перші результати деяких клінічних випробувань на людях очікуються вже в жовтні.

AОКІ представляє групу транснаціональних компаній, які проводять клінічні випробування в Росії, включаючи Pfizer Inc., AstraZeneca Plc і Novartis AG.

За даними Росстату, в другому кварталі в Росії було зареєстровано понад 27 тис. випадків смерті від коронавируса. Вона займає четверте місце за кількістю підтверджених випадків захворювання в світі, а загальне число виявлених в країні випадків інфікування становить майже 900 тисяч.