Безпечний робочий простір: в Україні прищепили половину колективів, що записалися

За інформацією глави МОЗ Віктора Ляшка, на 10 серпня в Україні понад 2,3 тис. колективів отримали щеплення від коронавірусу.
Про це Ляшко повідомив у своєму Facebook.
Ляшко нагадав, що записати колектив на вакцинацію можна, якщо є більше ніж 50 охочих отримати щеплення.
Також глава МОЗ повідомив, що при бажанні можна вакцинувати членів сім'ї одночасно з колективом.
Всього на вакцинацію записалися 4672 колективи - близько 569 тисяч осіб.
З початку кампанії імунізації в Україні щеплено 4 220 770 осіб, з них отримали одну дозу - 4 220 768 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 2 457 958 осіб.
Також глава МОЗ повідомив, що при бажанні можна вакцинувати членів сім'ї одночасно з колективом.
Всього на вакцинацію записалися 4672 колективи - близько 569 тисяч осіб.
З початку кампанії імунізації в Україні щеплено 4 220 770 осіб, з них отримали одну дозу - 4 220 768 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 2 457 958 осіб.
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