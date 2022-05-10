Безпечний робочий простір: в Україні прищепили половину колективів, що записалися

19:09 10 серпня Київ, Україна

За інформацією глави МОЗ Віктора Ляшка, на 10 серпня в Україні понад 2,3 тис. колективів отримали щеплення від коронавірусу.

Про це Ляшко повідомив у своєму Facebook.

"Уже 2 321 колектив щеплений від COVID-19 і захищений від важкої форми коронавірусної хвороби. Це також і безпечний робочий простір, і можливість у разі введення жорстких карантинних обмежень продовжувати працювати", - повідомив він.

Ляшко нагадав, що записати колектив на вакцинацію можна, якщо є більше ніж 50 охочих отримати щеплення.



Також глава МОЗ повідомив, що при бажанні можна вакцинувати членів сім'ї одночасно з колективом.



Всього на вакцинацію записалися 4672 колективи - близько 569 тисяч осіб.



З початку кампанії імунізації в Україні щеплено 4 220 770 осіб, з них отримали одну дозу - 4 220 768 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 2 457 958 осіб.