Без вакцинації вчителі з 8 листопада на роботу можуть не виходити, - Ляшко

07:57 08 листопада Київ, Україна

Згідно з чинним законодавством України, педагоги, які не мають даних хоча б про одну дозу вакцини, будуть на період дії карантину відсторонені від виконання службових обов'язків без збереження окладу.



На цьому наголосив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.



Більше того, у разі хвороби неприщепленим чиновникам та працівникам освітньої сфери Фонд соціального страхування не зобов'язаний оплачувати лікарняні.



Для усунення чиновника чи працівника освітньої установи від виконання ним професійних обов'язків необхідний внутрішній наказ керівника, тобто все вирішується на місцях.