Без ПЛР-тесту: Португалія спростила умови в'їзду

18:31 07 лютий Київ, Україна

Португалія з 7 лютого полегшує умови в'їзду для іноземних вакцинованих туристів, йдеться на офіційному сайті для туристів Visit Portugal.



Тепер мандрівникам не потрібно проходити обов'язковий тест ПЛР. Достатньо мати лише COVID-сертифікат про вакцинацію або одужання від хвороби.



Це стосується як поїздок з туристичною метою, так і офіційних відряджень чи поїздок із робочою метою. Однак мандрівникам потрібно за 96 годин до прибуття до країни заповнити онлайн-форму.



Станом на 6 лютого 2022 р.. у Португалії 89,7% населення пройшло повний курс вакцинації проти коронавірусу.



У грудні Португалія посилила обмеження для в'їзду туристів із України. Зокрема, мандрівники мали мати COVID-сертифікат та негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до вильоту.