Вагітність, терміни та вакцинація. Думка експерта

Жінками на будь-якому терміні вагітності можна щепитися від коронавірусу.Про це заявила медична експертка дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні Катерина Булавінова.Нагадаємо, раніше в МОЗ запевнили, що вакцинація під час вагітності на будь-якому терміні не має негативного впливу на плід або майбутню матір і не несе ризику зараження, адже жодна з вакцин не містить живого вірусу.До речі, за минулу добу в Україні зафіксовано 7464 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 579, медпрацівників – 74). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.Також за минулу добу госпіталізовано 2 501 особу, летальних наслідків – 326, одужало – 10 540 осіб.