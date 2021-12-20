Вагітність, терміни та вакцинація. Думка експерта

Жінками на будь-якому терміні вагітності можна щепитися від коронавірусу.
Про це заявила медична експертка дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні Катерина Булавінова.
«Згідно з оновленими рекомендаціями Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, вагітні жінки в Україні можуть вакцинуватися від Covid на будь-якому терміні вагітності. Пріоритет при цьому надається вакцині Comirnaty (Pfizer)», – наголошується у повідомленні.
Нагадаємо, раніше в МОЗ запевнили, що вакцинація під час вагітності на будь-якому терміні не має негативного впливу на плід або майбутню матір і не несе ризику зараження, адже жодна з вакцин не містить живого вірусу.
До речі, за минулу добу в Україні зафіксовано 7464 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 579, медпрацівників – 74). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу госпіталізовано 2 501 особу, летальних наслідків – 326, одужало – 10 540 осіб.
Про це заявила медична експертка дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні Катерина Булавінова.
«Згідно з оновленими рекомендаціями Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, вагітні жінки в Україні можуть вакцинуватися від Covid на будь-якому терміні вагітності. Пріоритет при цьому надається вакцині Comirnaty (Pfizer)», – наголошується у повідомленні.
Нагадаємо, раніше в МОЗ запевнили, що вакцинація під час вагітності на будь-якому терміні не має негативного впливу на плід або майбутню матір і не несе ризику зараження, адже жодна з вакцин не містить живого вірусу.
До речі, за минулу добу в Україні зафіксовано 7464 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 579, медпрацівників – 74). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу госпіталізовано 2 501 особу, летальних наслідків – 326, одужало – 10 540 осіб.
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