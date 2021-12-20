Бердянськ: на карантин закритий дитячий сад

13:55 24 липень Київ, Україна

Одне з таких закладів Бердянська закрили на карантин через виявлення коронавируса у одного із співробітників. Карантин діє з 24 липня 2020 року.

Співробітники відділу освіти просять не панікувати батьків малюків.

У четвер, 23 липня, був лабораторно підтверджений COVID-19 у співробітника бердянського дитячого садка №20 «Червона шапочка», розташованого по вулиці Софійській.

На час проведення протиепідемічних заходів, спрямованих на недопущення поширення коронавирусной інфекції, дитячий сад не буде функціонувати два тижні. На даний момент встановлюється коло контактних осіб.

Адміністрація просить батьків вихованців закладу з розумінням поставитися до ситуації і дотримуватися всіх рекомендацій лікарів-епідеміологів.