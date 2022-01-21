Австрійський парламент затвердив мандат на вакцинацію дорослих

15:19 21 січень Київ, Україна

Парламент Австрії проголосував за введення мандату на вакцинацію проти COVID-19 для дорослих. Він набирає чинності з 1 лютого. Максимальний штраф до 3600 євро (4000 доларів США) для людей, які не дотримуються вимог щодо обов'язкової вакцинації.



Законодавці проголосували 137 голосами проти 33 за цей захід, який застосовуватиметься до всіх жителів Австрії у віці 18 років і старше. Винятки робляться для вагітних жінок, людей, які за медичними показаннями не можуть бути вакциновані або перехворіли на коронавірус протягом попередніх шести місяців.



Чиновники кажуть, що мандат необхідний, тому що рівень вакцинації у маленькій альпійській країні залишається надто низьким.. Вони кажуть, що це гарантує, що лікарні Австрії не будуть перевантажені пацієнтами із COVID-19.



Австрійський уряд вперше оголосив про план загального мандату на вакцинацію одночасно із запровадженням карантину.



Станом на 20 січня близько 72% населення з 8,9 млн. людей вважалися повністю вакцинованими.



З середини березня поліція почне перевіряти статус вакцинації під час планових перевірок.. Людей, які не можуть надати доказ вакцинації, попросять зробити це у письмовій формі, а в іншому випадку вони будуть оштрафовані на суму до 600 євро (685 доларів США).



Передбачається, що мандат діятиме до кінця січня 2024 року. Кожні три місяці експертна комісія звітуватиме перед урядом та парламентом про перебіг вакцинації.

Спочатку уряд мав намір поширити мандат на всіх жителів віком 14 років і старших, але змінив його на 18 під час консультацій з політичними опонентами та іншими особами.



Оскільки мандат на вакцинацію був спочатку оголошений, цей захід привів до регулярних великомасштабних демонстрацій у Відні, деякі з яких зібрали понад 40 000 протестувальників.. Як і інші акції протесту проти заходів щодо боротьби з коронавірусом по всій Європі, демонстрації у Відні залучили як скептиків вакцинації, так і правих екстремістів, і офіційні особи попередили, що протести набувають радикального характеру.



Деякі інші європейські країни запровадили мандати на вакцинацію для певних професійних чи вікових груп.. Греція, наприклад, робить вакцинацію від COVID-19 обов'язковою для всіх у віці 60 років і старше, оскільки на цю вікову групу припадає більшість смертей та госпіталізацій у відділеннях інтенсивної терапії.