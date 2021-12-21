Вірменія продовжує режим НС

У Вірменії будуть пом'якшені карантинні норми. Однак скасовувати режим Надзвичайного стану уряд країни не планує.

Місцеві телеканали оприлюднили рішення уряду Вірменії, прийняте на позачерговому засіданні, про продовження до 11 вересня режиму НС, введеного в країні 14 березня з-за пандемії коронавируса.

"Не дивлячись на те, що у нас ситуація з коронавірусів поступово поліпшується, ми змушені - сподіваюся, востаннє - до 11 вересня продовжити режим надзвичайного стану", - зазначив прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

У свою чергу, міністр юстиції Рустам Бадасян повідомив, що, незважаючи на збереження режиму НС, в країні буде знято ряд обмежень. За умови дотримання протиепідемічних заходів можна буде проводити збори, мітинги і ходи, однак для цього потрібен дозвіл влади країни. "Знімається обмеження на в'їзд в країну для іноземних громадян. Більше того, якщо протягом 14 днів прибуло до Вірменії особа здасть тест на коронавірус і отримає негативну відповідь, то воно може вийти з самоізоляції", - додав міністр. Зараз іноземці можуть в'їжджати до Вірменії тільки з дозволу влади.

Режим надзвичайного стану в Вірменії був введений 14 березня, в останній раз його продовжували до 12 серпня. Влада заявляє, що ситуація з пандемією в республіці поступово поліпшується, однак закликають співгромадян строго дотримуватися профілактичні заходи, щоб не допустити нового сплеску захворюваності. Щодня в республіці виявляють від 150 до 200 нових випадків зараження коронавірусів. З початку пандемії в країні було зареєстровано понад 40 тис. інфікованих, померли 806 осіб.