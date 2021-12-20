Антивакцинатори вийшли на мітинг із QR-кодами партії Путіна

09:56 25 листопад Київ, Україна

24 листопада біля Верховної Ради відбувся мітинг руху "Права людини" львівського антивакцинатора Остапа Стахіва, учасники прийшли з плакатами, на яких були написи "Скажи QR-кодам ні!", "Стоп QR-код".



Після сканування цих кодів QR-рідерами з'ясувалося, що вони ведуть на сайт провладної політичної партії РФ Єдина Росія".

У жовтні Центр протидії дезінформації РНБО проаналізував українські Telegram-канали та підтвердив інформаційну операцію РФ, спрямовану на зменшення рівня вакцинації та зростання кількості смертей.



Служба безпеки інформує, що через Telegram-канали в Україні просуваються деструктивні наративи щодо вакцинації. Канали адмініструються в РФ.



Як повідомляв ЗМІ, 16 листопада СБУ повідомила про блокування всеукраїнської мережі антивакцинаторів та оголосила підозру їхньому лідеру Остапу Стахіву. Другим підозрюваним називають Михайла Милостивого. За попередніми даними, їхні дії координували російські куратори.



18 листопада суд у Львові заарештував Стахіва до 16 січня з можливістю внести заставу у мільйон гривень.



Остап Стахів – один із лідерів антивакцинального руху в Україні, який називає вигаданою пандемію COVID-19, активно виступає проти вакцин, масок та карантину.



Додамо, що з початку пандемії коронавірусу Остап Стахів веде активну пропагандистську діяльність, доводячи, що коронавірусу не існує, розповсюджуючи фейки про covid-вакцинацію. Чоловік неодноразово вривався до covid-лікарні Львова та інших областей, намагаючись зірвати їхню роботу. Однодумців Остап Стахів шукав, зокрема, і через соцмережі, обіцяючи виготовити для них журналістські посвідчення. Його сторінки у Facebook та YouTube неодноразово блокували через поширення фейків.