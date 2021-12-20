Антирекорд з початку пандемії: майже 20 тисяч нових випадків

За даними МОЗ, на ранок 2 квітня в Україні зареєстровано 19 893 нових випадки COVID, одужали - 10 287 осіб.
Зокрема, захворіли 834 дитини і 484 медпрацівники.
Також за минулу добу:
🔸госпіталізовані - 5040 осіб;
🔸летальних випадків - 433;
🔸одужали - 10287 осіб;
🔸здійснено тестувань за добу - 128 727 (в тому числі методом ПЛР - 58944, методом ІФА - 22564, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 47219).
За весь час пандемії в Україні:
🔹захворіли - 1711630 осіб;
🔹одужали - 1333370 осіб;
🔹летальних випадків - 33679;
🔹проведено ПЛР-тестів - 8238849.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1668), Одеській (1608), Харківській (1494), Хмельницькій (1351) і Дніпропетровській (1178) областях.
Кількість захворювань в регіонах на добу і кількість щеплень:
- м. Київ - 1164 випадки / 1710 щеплень;
- Вінницька область - 815 випадків / 800 щеплень;
- Волинська область - 522 випадки / 570 щеплень;
- Дніпропетровська область - 1178 випадків / 1340 щеплень;
- Донецька область - 852 випадки / 640 щеплень;
- Житомирська область - 855 випадків / 850 щеплень;
- Закарпатська область - 389 випадків / 730 щеплень;
- Запорізька область - 755 випадків / 960 щеплень;
- Івано-Франківська область - 415 випадків / 837 щеплень;
- Київська область - 1156 / 930 щеплень;
- Кіровоградська область - 166 випадків / 460 щеплень;
- Луганська область - 187 випадків / 440 щеплень;
- Львівська область - 1668 випадків / 1 160 щеплення;
- Миколаївська область - 456 випадків / 830 щеплень;
- Одеська область - 1608 випадків / 630 щеплень;
- Полтавська область - 693 випадки / 870 щеплень;
- Рівненська область - 635 випадків / 480 щеплень;
- Сумська область - 786 випадків / 500 щеплень;
- Тернопільська область - 710 випадків / 490 щеплень;
- Харківська область - 1494 випадки / 1030 щеплень;
- Херсонська область - 221 випадок / 40 щеплень;
- Хмельницька область - 1351 випадок / 700 щеплень;
- Черкаська область - 768 випадків / 1440 щеплень;
- Чернівецька область - 466 випадків / 400 щеплень;
- Чернігівська область - 583 випадки / 260 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
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