Антирекорд з початку пандемії: майже 20 тисяч нових випадків

09:03 02 квітень Київ, Україна

За даними МОЗ, на ранок 2 квітня в Україні зареєстровано 19 893 нових випадки COVID, одужали - 10 287 осіб.

Зокрема, захворіли 834 дитини і 484 медпрацівники.



Також за минулу добу:

🔸госпіталізовані - 5040 осіб;

🔸летальних випадків - 433;

🔸одужали - 10287 осіб;

🔸здійснено тестувань за добу - 128 727 (в тому числі методом ПЛР - 58944, методом ІФА - 22564, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 47219).



За весь час пандемії в Україні:

🔹захворіли - 1711630 осіб;

🔹одужали - 1333370 осіб;

🔹летальних випадків - 33679;

🔹проведено ПЛР-тестів - 8238849.





За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1668), Одеській (1608), Харківській (1494), Хмельницькій (1351) і Дніпропетровській (1178) областях.

Кількість захворювань в регіонах на добу і кількість щеплень:

м. Київ - 1164 випадки / 1710 щеплень;

Вінницька область - 815 випадків / 800 щеплень;

Волинська область - 522 випадки / 570 щеплень;

Дніпропетровська область - 1178 випадків / 1340 щеплень;

Донецька область - 852 випадки / 640 щеплень;

Житомирська область - 855 випадків / 850 щеплень;

Закарпатська область - 389 випадків / 730 щеплень;

Запорізька область - 755 випадків / 960 щеплень;

Івано-Франківська область - 415 випадків / 837 щеплень;

Київська область - 1156 / 930 щеплень;

Кіровоградська область - 166 випадків / 460 щеплень;

Луганська область - 187 випадків / 440 щеплень;

Львівська область - 1668 випадків / 1 160 щеплення;

Миколаївська область - 456 випадків / 830 щеплень;

Одеська область - 1608 випадків / 630 щеплень;

Полтавська область - 693 випадки / 870 щеплень;

Рівненська область - 635 випадків / 480 щеплень;

Сумська область - 786 випадків / 500 щеплень;

Тернопільська область - 710 випадків / 490 щеплень;

Харківська область - 1494 випадки / 1030 щеплень;

Херсонська область - 221 випадок / 40 щеплень;

Хмельницька область - 1351 випадок / 700 щеплень;

Черкаська область - 768 випадків / 1440 щеплень;

Чернівецька область - 466 випадків / 400 щеплень;

Чернігівська область - 583 випадки / 260 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.