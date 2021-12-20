Американські вчені з'ясували причини стрімкого зараження коронавірусів

23:13 21 липень Київ, Україна

Результати досліджень, спрямованих на визначення високого ступеня заражуваність COVD-19, показали, що заразитися можна навіть при звичайному диханні інфікованого.

Вчені американського університету штату Небраска виявили причину швидкого поширення коронавирусной інфекції. Дослідники з'ясували, що захворювання найбільш активно поширюється шляхом потрапляння на людину дрібних аерозольних часток, які містяться в легких інфікованого. Таким чином, навіть звичайне дихання може посприяти зараження.



Вчені провели експеримент, в ході якого спробували заразити культури клітин легенів саме частинками такого типу. В результаті дослідження майже всі зразки виявилися заражені коронавирусной інфекцією. За словами дослідників, це пояснює факт такого стрімкого поширення вірусу, незважаючи на те, що в багатьох установах встановлені системи фільтрації повітря.