Американські вчені спрогнозували пік смертності від COVID-19. Коли він настане

13:21 10 серпня Київ, Україна

Традиційні сезонні захворювання разом з атакуючим світ штамом Дельта можуть привести до піку смертності від коронавірусу вже у вересні 2021 року.



Про це свідчать дані американського Інституту показників і оцінки здоров'я.



Так, загальна кількість смертей від COVID-19 до грудня 2021 року сягне 5,3 млн осіб, також 12 млн осіб помруть від ускладнень, які викликає ця хвороба.



Вчені вважають, що така велику кількість смертей може спровокувати штам коронавірусу Дельта, який активно поширюється в світі.



Прогнози Інституту розрізняють офіційно зареєстровану смерть від COVID-19 і додаткові випадки смерті, пов'язані з коронавірусною хворобою, включаючи летальні випадки, які офіційно не фіксуються.



Зараз за даними сервісу Про це свідчать дані американського Інституту показників і оцінки здоров'я.Так, загальна кількість смертей від COVID-19 до грудня 2021 року сягне 5,3 млн осіб, також 12 млн осіб помруть від ускладнень, які викликає ця хвороба.Вчені вважають, що така велику кількість смертей може спровокувати штам коронавірусу Дельта, який активно поширюється в світі.Прогнози Інституту розрізняють офіційно зареєстровану смерть від COVID-19 і додаткові випадки смерті, пов'язані з коронавірусною хворобою, включаючи летальні випадки, які офіційно не фіксуються.Зараз за даними сервісу Worldometers , станом на 10 серпня в світі 204,2 млн випадків коронавірусної хвороби. Померло від ускладнень 4,3 млн осіб.



Найбільше хворих за весь час пандемії в США (36,7 млн), Індії (31,9 млн) і Бразилії (20,1 млн).



Станом на 10 серпня в Україні зафіксували 781 новий випадок коронавірусу за добу. У лікарні за останні 24 години потрапили 335 осіб з COVID-19.