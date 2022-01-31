Американські вчені створили нову ковід-вакцину проти всіх видів коронавірусу

Лаборанти Інституту Дьюка в США довели на макаках і мишах 100% ефективність нової ковід-вакцини.
Результати тестування опубліковані в науковому журналі Nature.
Відзначається, що вакцина за допомогою наночастинок активує антитіла, що складаються з фрагментів коронавірусу та ад'ювану. Останній є спеціальним сполучником, який посилює реакцію імунітету на потрапляння в людський організм імуногена.
Випробування на макаках і мишах показали, що таким чином успішно - на 100% нейтралізує різні штами коронавірусної інфекції, в тому числі SARS-CoV-2.
Дослідники стверджують, що нова вакцина в рази ефективніше нейтралізує інфекцію, ніж застосовувані на сьогодні.
Результати тестування опубліковані в науковому журналі Nature.
Відзначається, що вакцина за допомогою наночастинок активує антитіла, що складаються з фрагментів коронавірусу та ад'ювану. Останній є спеціальним сполучником, який посилює реакцію імунітету на потрапляння в людський організм імуногена.
Випробування на макаках і мишах показали, що таким чином успішно - на 100% нейтралізує різні штами коронавірусної інфекції, в тому числі SARS-CoV-2.
Дослідники стверджують, що нова вакцина в рази ефективніше нейтралізує інфекцію, ніж застосовувані на сьогодні.
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