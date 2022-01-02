Американські вчені розповіли, чому при COVID-19 зникає смак

19:30 28 квітень Київ, Україна

Дослідники з Національного інституту США довели, що вся справа у веретеноподібних і грибоподібних сосочках. Біля основи язика і на його задній частині знаходяться сосочки, які містять фермент ACE2 - саме він є точкою входу для вірусів.

Відповідна наукова стаття опублікована на bioRxiv.



Вчені з'ясували, що смакові рецептори, розташовані на язиці людини, мають ангіотензин-перетворюваний фермент 2 (ACE2). Через цей фрагмент вірус SARS-CoV-2 потрапить в клітини організму. Таким чином, при інфікуванні коронавірусом уражаються смакові якості.



Дослідженням керував Джозефін Іган, який зі своєю командою вивчив тисячі смакових рецепторів людини.



Відзначається, що рецепторні клітини II типу у веретеноподібних сосочках біля основи язика і грибоподібних сосочків на його задній частині, містять фермент ACE2, який є точкою входу для вірусів.



В експерименті брала участь 45-річна жінка з позитивним тестом на COVID-19, яка скаржилася на втрату смаку, і 63-річний чоловік, хворий на коронавірус. У хворих діагностували збільшення розмірів язика, почервоніння його основи і виявили, що їхні смакові цибулини змінилися в шарі стовбурових клітин.