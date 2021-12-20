Американські медики виявили нетиповий симптом коронавируса

У пошуках вакцини від коронавируса COVID-19, вчені проводять масові обстеження хворих людей. В ході таких обстежень американські медики виявили абсолютно нетиповий симптом коронавируса. Виявилося, що таким симптомом у пацієнта була не припиняється гикавка. Більш докладно про ці дослідження говориться в статті медичного журналу The American Journal of Emergency Medicine.

Вчені в своїй статті посилаються на випадок 62-річного жителя Чикаго, який потрапив до лікарні в квітні через гикавки, безперервної чотири дні. Обстеження показало, що чоловік страждав від діабету, гіпертонії та ішемічної хвороби серця. Також аналізи на COVID-19 дали позитивний результат, а рентген показав ураження легень. При цьому основних симптомів коронавируса таких, як кашель, жар, закладеність носа, біль у горлі або грудях і задишки, у нього не було.

"Наскільки нам відомо, це перший звіт про стійку гикавці як скарги у пацієнта з позитивним результатом на COVID-19 в літературі по екстреної медицини", - повідомили вчені.

Повідомляється, що американця лікували протималярійних препаратом гидроксихлорохин, який вважався популярним ліками від коронавируса. Через три дні чоловіка виписали з лікарні в стабільному стані.

Лікарі закликали колег звертати пильну увагу на інших пацієнтів, що скаржаться на постійну гикавку.

Раніше вчені з Університетського коледжу Лондона виявили несподівано важливу функцію гикавки. Фахівці дізналися, що гикавка допомагає новонародженим в розвитку головного мозку.