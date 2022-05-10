Активними хворими на сьогодні залишаються майже 400 тисяч українців

12585 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні на 9 грудня 2020. Зокрема, захворіли 654 дитини і 682 медпрацівники.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов вранці в середу, 9 грудня.
"Також за минулу добу госпіталізовано - 1 281 особа; летальних випадків - 276; видужали 14 554 особи", - повідомив Степанов.
Всього за минулу добу проведено 58 271 тестування на COVID-19. З них методом ПЛР - 37 822, методом ІФА - 20 449.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1728), Одеській (1270), Київській (943), Черкаській (815) і Запорізькій (813) областях.
Кількість інфікованих з початку пандемії на ранок середи склала 845 343 особи, 14 204 особи - померли від COVID-19, одужали - 451 118 осіб. Активними хворими залишаються 394 225.
Кількість випадків коронавірусу в регіонах України:
Вінницька - 18988 (+164)
Волинська - 26832 (+357)
Дніпропетровська - 46056 (+304)
Донецька - 27044 (+809)
Житомирська - 32 498 (+144)
Закарпатська - 25 029 (+143)
Запорізька - 38698 (+813)
Івано-Франківська - 39730 (+189)
Київ - 84538 (+1 728)
Київська - 45497 (+943)
Кіровоградська - 6524 (+106)
Луганська - 7275 (+134)
Львівська - 51375 (+588)
Миколаївська - 22127 (+329)
Одеська - 54 123 (+1 270)
Полтавська - 27222 (+651)
Рівненська - 34578 (+490)
Сумська - 34226 (+322)
Тернопільська - 30203 (+226)
Харківська - 60273 (+534)
Херсонська - 12826 (+333)
Хмельницька - 32960 (+421)
Черкаська - 28 728 (+815)
Чернівецька - 35 826 (+204)
Чернігівська - 22 167 (+568)
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1728), Одеській (1270), Київській (943), Черкаській (815) і Запорізькій (813) областях.
Кількість інфікованих з початку пандемії на ранок середи склала 845 343 особи, 14 204 особи - померли від COVID-19, одужали - 451 118 осіб. Активними хворими залишаються 394 225.
Кількість випадків коронавірусу в регіонах України:
Вінницька - 18988 (+164)
Волинська - 26832 (+357)
Дніпропетровська - 46056 (+304)
Донецька - 27044 (+809)
Житомирська - 32 498 (+144)
Закарпатська - 25 029 (+143)
Запорізька - 38698 (+813)
Івано-Франківська - 39730 (+189)
Київ - 84538 (+1 728)
Київська - 45497 (+943)
Кіровоградська - 6524 (+106)
Луганська - 7275 (+134)
Львівська - 51375 (+588)
Миколаївська - 22127 (+329)
Одеська - 54 123 (+1 270)
Полтавська - 27222 (+651)
Рівненська - 34578 (+490)
Сумська - 34226 (+322)
Тернопільська - 30203 (+226)
Харківська - 60273 (+534)
Херсонська - 12826 (+333)
Хмельницька - 32960 (+421)
Черкаська - 28 728 (+815)
Чернівецька - 35 826 (+204)
Чернігівська - 22 167 (+568)
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