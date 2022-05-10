Активними хворими на сьогодні залишаються майже 400 тисяч українців

10:25 09 грудня Київ, Україна

12585 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні на 9 грудня 2020. Зокрема, захворіли 654 дитини і 682 медпрацівники.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов вранці в середу, 9 грудня.

"Також за минулу добу госпіталізовано - 1 281 особа; летальних випадків - 276; видужали 14 554 особи", - повідомив Степанов.

Всього за минулу добу проведено 58 271 тестування на COVID-19. З них методом ПЛР - 37 822, методом ІФА - 20 449.



За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1728), Одеській (1270), Київській (943), Черкаській (815) і Запорізькій (813) областях.



Кількість інфікованих з початку пандемії на ранок середи склала 845 343 особи, 14 204 особи - померли від COVID-19, одужали - 451 118 осіб. Активними хворими залишаються 394 225.



Кількість випадків коронавірусу в регіонах України:



Вінницька - 18988 (+164)

Волинська - 26832 (+357)

Дніпропетровська - 46056 (+304)

Донецька - 27044 (+809)

Житомирська - 32 498 (+144)

Закарпатська - 25 029 (+143)

Запорізька - 38698 (+813)

Івано-Франківська - 39730 (+189)

Київ - 84538 (+1 728)

Київська - 45497 (+943)

Кіровоградська - 6524 (+106)

Луганська - 7275 (+134)

Львівська - 51375 (+588)

Миколаївська - 22127 (+329)

Одеська - 54 123 (+1 270)

Полтавська - 27222 (+651)

Рівненська - 34578 (+490)

Сумська - 34226 (+322)

Тернопільська - 30203 (+226)

Харківська - 60273 (+534)

Херсонська - 12826 (+333)

Хмельницька - 32960 (+421)

Черкаська - 28 728 (+815)

Чернівецька - 35 826 (+204)

Чернігівська - 22 167 (+568)