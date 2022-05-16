Адаптивний карантин в Україні продовжений до жовтня, - Кабмін

14:58 11 серпня Київ, Україна

Ще не осінь, але вже є передумови очікувати черговий спалах захворюваності населення на коронавірус. У зв'язку з цим Кабмін України прийняв рішення про продовження в країні наявного адаптивного карантину і режиму надзвичайної ситуації до 1 жовтня 2021 року. Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Поточна епідемічна ситуація контрольована, але фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції збільшення госпіталізацій через коронавірус. Уряд готує лікарні, а кількість ліжок з киснем зараз становить майже 100%", - зазначив глава Кабміну.

За його словами, окремо закуплено 15000 кисневих концентраторів, які дозволять лікувати українців на амбулаторному етапі.

Влада України не планує вдаватися до локдауну.