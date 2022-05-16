Адаптивний карантин в Україні продовжений до жовтня, - Кабмін

Ще не осінь, але вже є передумови очікувати черговий спалах захворюваності населення на коронавірус. У зв'язку з цим Кабмін України прийняв рішення про продовження в країні наявного адаптивного карантину і режиму надзвичайної ситуації до 1 жовтня 2021 року. Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, окремо закуплено 15000 кисневих концентраторів, які дозволять лікувати українців на амбулаторному етапі.
Влада України не планує вдаватися до локдауну.
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