А в яку з зон потрапила ваша область "зелену", "жовту", "помаранчеву" або "червону"?

населення, динаміка збільшення кількості нових випадків, коефіцієнт виявлення захворювання.
Згідно з опублікованою Міністерством охорони здоров'я інфографіку, в "зеленій зоні" необхідно користуватися масками, також там буде діяти обмеження на проведення масових заходів (не більше 1 людина на 5 кв. м), на заповненість кінотеатрів (50% від загальної кількості місць) і на перевезення пасажирів (тільки сидячі місця).
В "жовтій зоні" до вищевказаних обмежень додається заборона на відвідування установ, де можуть перебувати люди похилого віку.
В "помаранчевої зоні" забороняється діяльність готелів, робота розважальних закладів у нічний час, планові госпіталізації, будуть закриті спортзали, дитячі оздоровчі табори, а також передбачені обмеження для масових заходів.
У "червоній зоні" забороняється робота громадського транспорту, відвідування освітніх закладів, торгових центрів, кафе і ресторанів.
З метою запобігання поширенню на території України на гострі респіраторні хвороби COVID-19 Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 8 серпня ухвалив рішення закрити контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду на адміністративному кордоні з Кримом.
Згідно з рішенням уряду, КПВВ будуть закриті з 8:00 9 серпня і до 8:00 30 серпня.
Карантин в Україні скасують тоді, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним як мінімум протягом 10 днів; в лікарнях залишиться менше 50% пацієнтів з COVID-19.
В "жовтій зоні" до вищевказаних обмежень додається заборона на відвідування установ, де можуть перебувати люди похилого віку.
В "помаранчевої зоні" забороняється діяльність готелів, робота розважальних закладів у нічний час, планові госпіталізації, будуть закриті спортзали, дитячі оздоровчі табори, а також передбачені обмеження для масових заходів.
У "червоній зоні" забороняється робота громадського транспорту, відвідування освітніх закладів, торгових центрів, кафе і ресторанів.
З метою запобігання поширенню на території України на гострі респіраторні хвороби COVID-19 Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 8 серпня ухвалив рішення закрити контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду на адміністративному кордоні з Кримом.
Згідно з рішенням уряду, КПВВ будуть закриті з 8:00 9 серпня і до 8:00 30 серпня.
Карантин в Україні скасують тоді, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним як мінімум протягом 10 днів; в лікарнях залишиться менше 50% пацієнтів з COVID-19.
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