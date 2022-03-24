Moderna заявляє, що дитяча вакцина від Covid успішно пройшла випробування

17:15 24 березня Київ, Україна

Американська біотехнологічна компанія Moderna заявила, що вимагає схвалення регулюючими органами своєї вакцини від Covid для дітей віком до шести років.



Зокрема, дві дози по 25 мкг, що вводяться немовлятам, дітям ясельного віку та дошкільникам, генерували такі ж рівні антитіл, що й дві дози по 100 мкг, які вводять молодим людям віком 18–25 років, що вказує на аналогічні рівні захисту.



Діти до шести років – єдина вікова група, яка ще не отримала доступу до вакцини проти Covid-19 у Сполучених Штатах.



Базуючись на даних, Moderna заявила, що найближчими тижнями надішле запити на авторизацію до Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA), Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) та інші глобальні регулятори.



