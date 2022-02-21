Moderna заявила про високу ефективність своєї вакцини серед підлітків

16:36 25 травень Київ, Україна

Moderna позиціонує себе як ефективну і безпечну ковід-вакцину для вікової групи 12-17 років.



У пресрелізі компанії говориться, що фаза випробувань вакцини на підлітках пройшла успішно. Пояснюється, що "в ході дослідження серед учасників, які отримали дві дози вакцини від COVID-19 компанії Moderna, не виявили випадків COVID-19", що говорить про стовідсоткову ефективність вакцини через 14 днів після повної вакцинації.



Відзначається, що протягом 14 днів після введення першої дози вакцина показала ефективність в 93%.



У компанії відзначили, що на початку червня планують надати отримані в ході випробувань дані регулюючим органам.



"Нас радує, що вакцина mRNA-1273 показала високу ефективність у запобіганні COVID-19 у підлітків", - наводять в документі слова генерального директора Moderna Стефана Банселя.

"Ми представимо ці результати в Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) і регулюючим органам по всьому світу на початку червня і запитаємо дозвіл (на використання препарату для підлітків - ІФ)", - підкреслив Бансель.